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Dünya Azerbaycanlı ekip, orman yangınlarıyla mücadeleye destek için Türkiye'ye geldi
Dünya

Azerbaycanlı ekip, orman yangınlarıyla mücadeleye destek için Türkiye'ye geldi

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı ekiplerin ilk grubu, orman yangınlarıyla mücadeleye destek için Türkiye'ye geldi.

Yeniakit Publisher
2021-07-31 08:33:00 -
Azerbaycanlı ekip, orman yangınlarıyla mücadeleye destek için Türkiye'ye geldi

Azerbaycanlı ekip, orman yangınlarıyla mücadeleye destek için Türkiye'ye geldi

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı ekiplerin ilk grubu, orman yangınlarıyla mücadeleye destek için Türkiye'ye geldi. Bakü Haydar Aliyev Havaalanı'ndan uçakla Dalaman Havalimanı'na gelen 100 kişilik grubu Dalaman Kaymakamı Ali Güldoğan, Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Karakuş ve yetkililer karşıladı.

Bakü Haydar Aliyev Havaalanı'ndan uçakla Dalaman Havalimanı'na gelen 100 kişilik grubu Dalaman Kaymakamı Ali Güldoğan, Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Karakuş ve yetkililer karşıladı.

Havalimanında pasaport işlemleri tamamlanan Azerbaycanlı ekipler kendilerine tahsis edilen otobüslerle Muğla'nın Kötekli Mahallesi'ndeki kalacakları yere uğurlandı.

Ekip sorumlusu Xudiyev Rza, Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev’in onayıyla yüz kişilik ekibin yangın söndürme çalışmalarına destek vermek üzere Türkiye’ye geldiğini söyledi.

Azerbaycan’ın her zaman Türkiye’nin yanında olduğunu dile getiren Xudiyev Rza, "Önce genel bir çalışma ve koordinasyonla neler yapabileceğimizi planlayacağız. Biz canımızla, kanımızla her zaman Türkiye’nin zor gününde yanındayız. Ve ne zaman bize ihtiyaç olursa her zaman kardeş Türkiye’nin yanında olacağız. Birlikteliğimizi göstereceğiz" dedi.

Xudiyev Rza, son günlerde yaşanan orman yangınları dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletti.

 

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