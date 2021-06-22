Azerbaycanlı amcadan tarihi sözler! ‘Kıymetini bilmiyorsunuz ama çok büyük bir lideriniz var yarın anlayacaksınız’
Akit Tv'de yayınlanan Manşetlerin Dili programında Azerbaycan Bakü’deki misafirperverliğe değinildi. Azerbaycan’da bir amcanın Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili sözleri anlatıldı.
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Akit Tv'de Murat Alan’ın sunduğu ve Yeni Akit gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun gündemi yorumladığı Manşetlerin Dili programında Azerbaycan Bakü’deki misafirperverliğe ilişkin anlar paylaşıldı.
Gardaş Azerbaycan Bakü’deki manzarayı anlatan Murat Alan, ‘bir yere gidiyorsunuz hesap ödetmiyorlar, siz hesabı ödediniz Bayraktar, Bayraktar diyorlar’ dedi.
Ali İhsan Karahasanoğlu, CHP’li milletvekili Ünal Çeviköz’ün TB2 BAYRAKTAR’ları kötü yansıttığı ‘Buradan silah satıyoruz Azerbaycan’a’ şeklindeki sözlerini hatırlattı. Programda bu sözlere Bakü’deki vatandaşların tepki gösterdiği aktarıldı.
Vize kuyruğuna girdiğini söyleyen Murat Alan, pasaporta direk onay vurularak oradaki görevli ve vatandaşların ‘vatanınıza hoş geldiniz’ diyerek karşıladığını belirtti.
Bir amcanın sözüne değinen Murat Alan, ‘Bir amca vardı. Siz kıymetini bilmiyorsunuz ama çok büyük bir lideriniz var. Yarın anlayacaksınız bunu. Dedi’ ifadelerini kullandı.