Azerbaycanlı akademisyen Doç. Şükürov: Ermenistan'ın tek çıkış yolu Türkiye ve Azerbaycan!

Uluslararası Hukuk ve Uluslararası İlişkiler uzmanı siyaset bilimci, Azerbaycan Korporasyon Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Halik Şükürov, ABD Başkanı Joe Biden’ın 'Ermeni soykırımı' ifadesini kullanmasının arkasında yatan nedene ilişkin değerlendirmesinde, "Bize göre bu uzun vadeli bir stratejinin bir yansıması. Bu stratejinin altyapısı, gelecekte Ermenistan’ın ABD ile ilişkilerini daha da geliştirmeyi ve onu Rusya’nın ilgi alanından çıkarmayı amaçlamaktadır. ABD Başkanı Joe Biden’in ‘Ermeni soykırımı’ terimini kullanması, Ermenistan’daki yeni seçimlerdeki siyasi durumu etkilemeyi amaçlıyor. Genel olarak, Amerika Birleşik Devletleri’nin Ermenistan’daki çıkarlarını sağlamak temelde imkansızdır, ancak Amerika Birleşik Devletleri Ermenistan’ı etkileme yeteneğini kazanmak ve artırmak için mücadele etmektedir." dedi. Şükürov, Ermenistan’ın tek çıkış yolunun ise Azerbaycan ve Türkiye’den geçtiğini söyledi.

'Ermenistan'daki durum Ermeni halkı için acıklı olacak'

Ankarabakü’ye konuşan Şükürov, "Ermenistan’ın son dönemde üç siyasi görüşe ayrıldığını biliyoruz. Putin ve Rusya’nın 44 günlük savaşta Ermenistan’a bizsiz, siz hiçbir şey olmadığınızı ve Ermenistan’ın buna ikna olduğunu açıkladıkları gibi, ilk görüşün savunucuları Rusya yanlısıdır. Şu anda Ermenistan’da bu siyasi düşünceye sahip toplam siyasetçi sayısı yüzde 60’tır. Bununla birlikte, Ermenistan’daki mevcut Batı yanlısı hükümetin de büyük bir siyasi gücü var ve bu nedenle Rusya Ermenistan’ı cezalandırıyor. Üçüncü siyasetçi grubu ise bu ilişkilerden bıkmış, yaşamak ve barış yapmak isteyen sıradan Ermeni nüfusu. ABD’nin Ermenistan’ı etkilemek istediğini ve Rusya’nın Ermenistan’ı tam etkisi altına almak istediğini varsayarsak, seçim döneminde ve seçimden kısa bir süre sonra Ermenistan’daki durumun Ermeni halkı için acıklı olacağını söyleyebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Azerbaycan Korporasyon Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Halik Şükürov

'Ermenistan'ın çıkış yolu Türkiye ve Azerbaycan'dan geçiyor'

Halik Şükürov, Ermenistan halkı için tek çıkış yolunun Azerbaycan ve Türkiye’den geçtiğine dikkat çekerek, "Putin ve Rusya, Ermenistan’ın krizden çıkmasına izin vermeyecek. Ekonomik ve siyasi gelişme için Ermenistan’ın Rusya ve Batı’nın etkisinden vazgeçmesi, Azerbaycan ve Türkiye ile ekonomik ve siyasi anlaşmalar yapması ve bölgesel kalkınmadan faydalanması gerekiyor. Ermeni halkının, Rusya ve diğer güçler tarafından kendi çıkarları için kullanıldığını anlaması lazım." ifadelerini kullandı.