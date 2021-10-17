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Ekonomi Azerbaycan’la ilave doğal gaz anlaşması yapıldı
Ekonomi

Azerbaycan’la ilave doğal gaz anlaşması yapıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye’nin ilave doğal gaz arzının sağlanması noktasında önemli ilerlemeler kaydettiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-10-17 17:49:00 -
Azerbaycan’la ilave doğal gaz anlaşması yapıldı

Türkiye’nin başarılı bir enerji diplomasisi yürüterek dünyanın ciddi bir arz kriziyle karşılaştığı dönemi sıkıntısız şekilde atlatacağını vurgulayan Dönmez, “Kış yaklaşırken artması muhtemel doğal gaz talebinin karşılanması için sürdürülen görüşmeler olumlu ilerliyor. Nitekim gaz tedarik ettiğimiz ülkelerin yöneticileri de Türkiye’ye sevk edilen gazın artacağını beyan etti. Bu kapsamda, Azerbaycan ile 2024 sonuna kadar geçerli olacak ve Bakü-Tiflis-Erzurum Hattı’ndan gelecek 11 milyar metreküplük ilave doğal gaz ticaret anlaşması yapılmıştır” ifadelerini kullandı.

Türkiye Petrolleri ve BOTAŞ satılmayacak

Bakan Dönmez, Türkiye Petrolleri ve BOTAŞ’ın satılacağı iddialarının “mesnetsiz ve gerçek dışı” olduğunu belirterek “Ne Türkiye Petrollerinin ne de BOTAŞ’ın satılması kesinlikle söz konusu değildir. Böyle bir gündem hiçbir zaman olmadı. Hem Türkiye Petrolleri hem de BOTAŞ bugün Türkiye’nin enerji arz güvenliğinde kilit bir rol oynuyor” değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Petrollerinin tarihinde ilk defa Rusya’da saha satın aldığını ve Azerbaycan’da hisselerini artırdığını anımsatan Dönmez, şöyle devam etti: “Söz konusu uluslararası projeler son yıllarda hayata geçti. 50 yıllık derin deniz sondajcılığımızda Fatih, Yavuz ve Kanuni gemileriyle, Karadeniz keşfiyle enerji tarihimizde yeni bir dönemi başlatan yine AK Parti iktidarı oldu. Karadeniz’de yapılan 540 milyar metreküplük keşif Türkiye Petrollerinin gerek teknoloji gerek finansman gerekse de insan kaynağı yönünden bu tür büyük operasyonları nasıl başarıyla gerçekleştirdiğini ortaya koydu.”

Elektriği ucuz kullanıyoruz

Dönmez, son 3 yılda TANAP ve TürkAkım gibi projelerin mimarları arasında BOTAŞ’ın da yer aldığını, şirketin Türkiye için hayati bir rol üstlendiğini ifade etti. “Türkiye gazı pahalıya alıyor” iddiasına da değinen Dönmez, şunları kaydetti: “Bu iddia da yine hiçbir gerçek veriye dayanmamaktadır. Uzun dönemli alım satım sözleşmelerinin fiyat mekanizmaları başta Avrupa ülkeleri olmak üzere uluslararası piyasa fiyatlarına bağlı olarak güncellenmektedir. Hatta Avrupa ile kıyaslandığında, Türkiye, doğal gaz ve elektriği en ucuz kullanan ülkeler arasındadır.”

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