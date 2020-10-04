  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Azerbaycan'ın topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonun 8'inci gününde yaşananlar
Aktüel

Azerbaycan'ın topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonun 8'inci gününde yaşananlar

Yeniakit Publisher
2020-10-04 23:23:26 -
Azerbaycan'ın topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonun 8'inci gününde yaşananlar

BAKÜ (AA) - Azerbaycan ordusu, işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonun 8'inci gününde ilerlemesini sürdürerek Cebrail kentinde ve 9 köyde kontrolü sağladı.

Gün boyu devam eden çatışmalar, Cebrail, Fuzuli ve Ağdere illeri yönünde yoğunlaştı.

Azerbaycan ordusu gün içerisindeki operasyonlarında Cebrail kenti ile Karhulu, Şükürbeyli, Yukarı Maralyan, Çereken, Daşkesen, Horovlu, Decal, Mahmutlu ve Caferabat köylerini işgalden kurtardı.

Ermenistan ordusuna ait çok sayıda zırhlı aracı imha eden Azerbaycan askerleri, yine çok sayıda silah ve mühimmatı ele geçirdi.

- Ermenistan, sivilleri hedef almayı sürdürdü

Azerbaycan ordusunun ilerleyişi sürerken Ermenistan ordusu da sivil yerleşim birimlerine ağır silahlarla ateş açtı.

Ülkenin 2. büyük kenti Gence, sanayi şehri Mingeçevir, Terter kent merkezi ve köyleri, Ağdam, Ağcebedi, Beylegan ve Goranboy illerinin bazı köyleri yoğun top atışına tutuldu.

Gence'ye atılan Smerç füzeleri nedeniyle 1 kişi yaşamını yitirdi, 32 kişi yaralandı. Beylegan ilinde 2 kişi, Ağcebedi ilinde ise 14 yaşındaki bir çocuk saldırılarda hayatını kaybetti.

Hidroelektrik santralin bulunduğu Mingeçevir kentine füzelerle saldıran Ermenistan ordusu, Hızı ve Abşeron bölgelerine 300 kilometre menzilli füzeler fırlattı.

- "Paşinyan özür dilesin"

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, operasyonların durması için "Ermenistan ordusu topraklarımızdan çıksın. (Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan) Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü tanıdığını açıklasın. Azerbaycan halkından özür dilesin ve Karabağ'ın Ermenistan toprağı olmadığını söylesin. Bize Ermenistan ordusunun işgal ettiği topraklardan çekilmesinin takvimini versin." şartlarını öne sürdü.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erbakan'dan 'yavuz hırsız'a sert tepki: Boyuna posuna bakmadan büyük işlere kalkışıyor! Utanmadan sıkılmadan...
Siyaset

Erbakan'dan 'yavuz hırsız'a sert tepki: Boyuna posuna bakmadan büyük işlere kalkışıyor! Utanmadan sıkılmadan...

"Yavuz hırsız" misali ateşkes için 7 şart koşan Ermeni Başbakan Paşinyan'a sert tepki gösteren Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erb..
Kanat eksiğini tamamlamak isteyen Kartal, çareyi Galatasaray'ın eski yıldızında buldu
Spor

Kanat eksiğini tamamlamak isteyen Kartal, çareyi Galatasaray'ın eski yıldızında buldu

Transfer döneminin son günlerinde kanat eksiğini tamamlamak isteyen Beşiktaş, geçtiğimiz sezon Galatasaray'da kiralık forma giyen Onyekuru'n..
Fransa'nın 'nikel kaynağı' bölgesinde bağımsızlık referandumu!
Dünya

Fransa'nın 'nikel kaynağı' bölgesinde bağımsızlık referandumu!

Yeni Kaledonya takım adaları Fransa'dan ayrılmak için ikinci kez düzenlenen referandumda sandık başına gitti.

Satılık 2014 model Peugeot 301
Satılık 2014 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay