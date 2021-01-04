  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Azerbaycan'ın düşürdüğü helikopterle ilgili Rusya dava açtı
Dünya

Azerbaycan'ın düşürdüğü helikopterle ilgili Rusya dava açtı

Ermenistan-Azerbaycan çatışmaları sırasında Dağlık Karabağ'da Azerbaycan tarafından Mİ-24 tipi askeri helikopterin yanlışlıkla düşürülmesi ile ilgili Rusya'da başlatılan soruşturma tamamlanarak dava açıldı.

Yeniakit Publisher
2021-01-04 20:58:00 -
Azerbaycan'ın düşürdüğü helikopterle ilgili Rusya dava açtı

Dağlık Karabağ'da Azerbaycan tarafından Mİ-24 tipi askeri helikopterin yanlışlıkla düşürülmesi ile ilgili Rusya'da soruşturma tamamlanarak dava açıldı. 

Azerbaycan yanlışlıkla Rusya helikopterini düşürdü

Dağlık Karabağ’da geçtiğimiz sene 9 Kasım’da Rusya’nın aracılığı ile Azerbaycan-Ermenistan arasında bir barış anlaşmasına varılmadan saatler önce Ermenistan sınırında Rusya'ya ait Mİ-24 tipi askeri helikopter Azerbaycan tarafından düşürüldü. Helikopterde bulunan 2 kişi hayatını kaybetmiş, 1 kişi de yaralanmıştı.

 

Olay diplomasi yoluyla çözüldü

Azerbaycan, helikopterin yanlışlıkla düşürüldüğünü açıklayarak Rusya'dan özür dilemiş ve tazminat ödemeye hazır olduğunu belirtmişti. Rusya ile Azerbaycan arasında tansiyonun yükselmesine izin verilmeden olay diplomasi yolu ile hızlıca çözülmüştü. Rusya makamları olayla ilgili soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma tamamlandı

Rusya, düşürülen helikopterle ilgili soruşturmanın bugün tamamlandığını aktardı. Yapılan soruşturmanın ardından Rusya Ceza Kanunu'nun 351. maddesine göre 2 ya da daha fazla kişinin kasıtlı olarak ölümüne neden olmak suçlamasıyla dava açıldığı ve ileriki dönemlerde mahkeme tarihinin duyurulacağı öğrenildi.

Yapılan suçlama nedeniyle olaydan sorumlu tutulanlar ömür boyu hapis cezasına çarptırılabilir.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Şamil Tayyar'dan çarpıcı uyarı: Böyle bir tehlike var
Siyaset

Şamil Tayyar'dan çarpıcı uyarı: Böyle bir tehlike var

AK Partili eski vekil Şamil Tayyar, CHP yandaşı Can Ataklı'nın skandal darbe çıkışı sonrası çarpıcı bir uyarıda bulundu.
Erdoğan düşmanlığında çığır açtı! Can Ataklı haddini aştı
Gündem

Erdoğan düşmanlığında çığır açtı! Can Ataklı haddini aştı

AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik düşmanca tavırlarıyla bilinen CHP yandaşı Can Ataklı, darbe ihtimalini az gördüğünü..
İstihbarat raporlarına yansıdı! Rusya büyük bir saldırıya geçebilir
Dünya

İstihbarat raporlarına yansıdı! Rusya büyük bir saldırıya geçebilir

Ukrayna Dış İstihbarat Servisi, Rusya’nın Herson bölgesine saldırma ihtimalinin hala yüksek olduğunu ifade etti. İstihbarat Servisi, işgal a..
Satılık 2018 model Audi B8
Satılık 2018 model Audi B8

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay