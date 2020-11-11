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Aktüel Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'daki zaferi, Aliyev'in "Ne oldu Paşinyan" sözleriyle hafızalara kazındı
Aktüel

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'daki zaferi, Aliyev'in "Ne oldu Paşinyan" sözleriyle hafızalara kazındı

Yeniakit Publisher
2020-11-11 17:42:51 -
Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'daki zaferi, Aliyev'in "Ne oldu Paşinyan" sözleriyle hafızalara kazındı

BAKÜ (AA) - Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ'da elde ettiği zaferin ardından Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a yönelik kullandığı "Ne oldu Paşinyan" sözleri, sosyal paylaşım sitelerinde Azerbaycanlılar tarafından en fazla konuşulan ifadelerden oldu.

Aliyev, Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için başlattığı süreçte defalarca ulusa seslenerek hem kurtarılan bölgelerin müjdesini verdi hem de Erivan yöneticilerini kendine has üslubuyla eleştirdi.

Aliyev'in işgalci Ermenistan güçlerini kastederek kullandığı "onları iti kovar gibi kovuyoruz" ifadeleri de Azerbaycan'da dillere destan oldu, bu ifadelerin kullanıldığı şarkılar bestelendi.

Azerbaycan'da seri üretimine başlanılan yeni tip kamikaze insansız hava araçlarına da "İti kovan" ismi verildi.

İlham Aliyev'in Paşinyan'a yönelik, işgal altındaki toprakları kastederek "Ne oldu Paşinyan. Hani vermeyecektin" şeklindeki sözleri de sosyal ağlarda Azerbaycanlılar tarafından en fazla konuşulan ifadelerden oldu.

Paşinyan'ın daha önce sarf ettiği "Azerbaycan'a bir karış bile toprak vermeyeceğiz" sözlerine Gubadlı'nın işgalden kurtarıldığı müjdesini verdiği konuşmasında atıfta bulunan Aliyev, "Cebrail'e yol çekiyordun. Ne oldu Paşinyan? Hani yol? Şuşa'da parlamento binası inşa ediyordun? Ne oldu? Cehenneme gitti." dedi.

Aliyev, son konuşmalarından birinde de gülerek "Ne oldu Paşinyan" sözlerinin daha yıllarca dillere ezber olacağını kaydetti.

Azerbaycanlılar, Aliyev'in tüm konuşmalarının sonunda kullandığı "Karabağ Azerbaycan'dır" sözlerini de adeta operasyonun simge sloganı haline getirdi.

Aliyev, sözlerinin yanı sıra el kol hareketleri ve mimikleriyle de Azerbaycanlıların gönlünde taht kurdu.

Şuşa'nın kurtuluşunu müjdelediği konuşmasında yumruğunu gösteren Aliyev, "Bu yumruk demir yumruktur. Bu demir yumrukla düşmanın kafasını ezdik ve ezeceğiz." ifadelerini kullandı.

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