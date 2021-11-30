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Dünya Azerbaycan'dan yürek yakan haber! Çok sayıda asker şehit oldu
Dünya

Azerbaycan'dan yürek yakan haber! Çok sayıda asker şehit oldu

Azerbaycan'a ait bir askeri helikopterin tatbikat sırasında düşmesi sonucu yaşanan kazada 14 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-30 11:58:00 - 2021-11-30 16:16:48
Azerbaycan'dan yürek yakan haber! Çok sayıda asker şehit oldu

Azerbaycan'da Devlet Sınır Hizmetlerine ait askeri helikopter kaza yaptı.

Devlet Sınır Hizmetlerinden yapılan açıklamada, kazanın yerel saatle 10.40 sıralarında Hızı bölgesindeki Karaheybet hava eğitim alanında meydana geldiği bildirildi.

14 asker şehit oldu

Kazada helikopter mürettebatından çoğu yüksek rütbeli 14 subay şehit oldu, 2 subay yaralandı. Devlet Sınır Hizmetleri ve Başsavcılık üst düzey yetkililerinin olay yerine gittiği, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Türkiye'den taziye mesajı

Milli Savunma Bakanlığı konuyla ilgili taziye mesajı yayımlandı. Yayımlanan mesajda şehid olan Azerbaycan askerleri için başsağlığı, yaralılar için ise acil şifalar dileklerinde bulunuldu.

Ayrıca Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycanlı mevkidaşı Azerbaycan Savunma Bakanı Org. Zakir Hasanov ve Devlet Sınır Hizmetleri Başkanı Org. Elçin Guliyev’i telefonla arayarak taziye dileklerini iletti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da şehit olan Azerbaycan askerleri için taziye dileklerinde bulundu. Sosyal medya hesabı üzerinden açıkalama yapan Çavuşoğlu "Can Azerbaycan halkının başı sağolsun" ifadelerini kullandı:

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan'da Karaheybet hava eğitim alanında düşen askeri helikopterde şehit olanlar için taziye mesajı yayımladı.

Şentop, sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında, "Bugün meydana gelen helikopter kazasında şehit olan Azerbaycanlı kardeşlerimize Cenabıhak'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum. Azerbaycan halkının başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın da söz konusu kazada şehit düşen Azerbaycan askerleri için taziye dileklerini sosyal medya hesabı üzerinden yayımladı.

 

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Yorumlar

Vatan sevdalısı

Allah şehidlerimize Rahmet etsin
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