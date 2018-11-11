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Azerbaycan'dan Türkiye'ye taziye mesajı!

Azerbaycan, Hakkari'deki mühimmat deposunda meydana gelen patlama nedeniyle Türkiye'ye taziye mesajı yayınladı.

11 Kasım 2018 Pazar 20:54
Azerbaycan'dan Türkiye'ye taziye mesajı!

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler'e taziye mesajı gönderdi.

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Hakkâri'de üs bölgesinde mühimmat deposunda meydana gelen patlama nedeniyle Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler'e taziye mesajı gönderdi.

Hasanov mesajında, kardeş Türkiye Cumhuriyeti'nin Hakkâri bölgesinde bir mühimmat deposunda meydana gelen patlamanın ardından hayatını kaybeden ve yaralanan askerlerin olduğu bilgisini derin üzüntü içinde öğrendiklerini belirtti.

"Sizin acınız bizim acımızdır."

Mesajında, "Sizin acınız bizim acımızdır." ifadelerini kullanan Hasanov, 'ölen askerler için Allah'tan rahmet, yaralı askerler için de şifa' diledi.

Haber Tarihi: 11 Kasım 2018 Pazar 20:54
  1. Azerbaycan

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