Azerbaycan’dan Türkiye’ye taziye mesajı
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Gara'da 13 Türk vatandaşının 'PKK tarafından öldürülmesi' nedeniyle Türkiye’ye taziyelerini sundu.
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Türkiye'nin Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde devam eden Pençe-Kartal 2 Harekatı sırasında 13 Türk vatandaşının PKK tarafından öldürüldüğünü duyurmasının ardından taziye mesajı yayınladı.
"Başın sağolsun kardeş Türkiye"
Türkiye'ye başsağlığı dileyen Bayramov, şu ifadelere yer verdi: Hain bir terör saldırısında 13 Türk vatandaşının öldürüldüğü haberinden derin üzüntü duyuyoruz. Şehitlerin ailelerine ve kardeş Türk halkına başsağlığı diliyoruz. Sivillere yönelik terör eylemini şiddetle kınıyoruz. Başın sağolsun kardeş Türkiye.