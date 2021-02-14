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Gündem Azerbaycan’dan Türkiye’ye taziye mesajı
Gündem

Azerbaycan’dan Türkiye’ye taziye mesajı

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Gara'da 13 Türk vatandaşının 'PKK tarafından öldürülmesi' nedeniyle Türkiye’ye taziyelerini sundu.

Yeniakit Publisher
2021-02-14 15:44:00 -
Azerbaycan’dan Türkiye’ye taziye mesajı

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Türkiye'nin Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde devam eden Pençe-Kartal 2 Harekatı sırasında 13 Türk vatandaşının PKK tarafından öldürüldüğünü duyurmasının ardından taziye mesajı yayınladı.

"Başın sağolsun kardeş Türkiye"

Türkiye'ye başsağlığı dileyen Bayramov, şu ifadelere yer verdi: Hain bir terör saldırısında 13 Türk vatandaşının öldürüldüğü haberinden derin üzüntü duyuyoruz. Şehitlerin ailelerine ve kardeş Türk halkına başsağlığı diliyoruz. Sivillere yönelik terör eylemini şiddetle kınıyoruz. Başın sağolsun kardeş Türkiye.

 

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