Azerbaycan’dan Türkiye’ye anlamlı mesaj

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Azerbaycan Milli Meclisinin Başkan Yardımcısı Adil Aliyev, Türkiye’de çıkan ve bazı vatandaşların hayatını kaybetmesine, yaralanmasına ve büyük maddi hasara yol açan orman yangınlarından duyduğu üzüntüyü Akit vasıtasıyla aktardı. Akit’e konuşan Adil Aliyev, “Kardeş Türkiye’de meydana gelen geniş çaplı ve dehşetli orman yangınlarının feci neticelerine ilişkin haberler Azerbaycan’da her birimizi derinden sarsmıştır. Her zaman olduğu gibi, bu zor günlerde de Azerbaycan halkı kardeş Türkiye halkının yanındadır. Onun kederini, acısını paylaşır. Yangınlarda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Yaralılara da acil şifalar niyaz ediyoruz. Yüce Allah’tan kardeş Türkiye halkına güç ve sabır niyaz ediyoruz” mesajını iletti.