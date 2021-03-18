Azerbaycan'dan Türkiye kararı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ermenistan işgalinden kurtarılan Cebrayıl'da tohum ekti, Zengilan'da "Türkiye-Azerbaycan Kardeşlik Bahçesi'nde" fidan dikti.

Pakdemirli, Azerbaycan Tarım Bakanı İnam Kerimov ile Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı Muhtar Babayev'le önce Fuzuli kentini ziyaret etti. Pakdemirli, işgal döneminde Ermenilerce tahrip edilerek harabeye dönüşen kentte incelemelerde bulundu.

Daha sonra Cebrayıl'ın Soltanlı köyüne giden Pakdemirli, mevkidaşı Kerimov'la buradaki tarım arazisine mibzerle korunga tohumu ekti.

Pakdemirli, Zengilan iline geçerek Ağalı köyündeki "Türkiye-Azerbaycan Kardeşlik Bahçesi"ne Kerimov ve Babayev'le meyve fidanı dikti.

5 bin hektarlık alana elma, armut, kiraz, kayısı ve başka meyve fidanları dikildi.

"Bölgenin ekonomik olarak kalkınması gerekiyor"

Bakan Pakdemirli, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bölgede karşılaştığı durumun kendisini üzdüğünü söyledi.

Ermenilerin buradan bir gün gidecekmiş gibi davrandığını belirten Pakdemirli, burada 30 yıl hiçbir şey yapılmamasını bir bakıma avantaj olarak da gördüğünü kaydetti.

Pakdemirli, "Bölgede ciddi bir tarım ve hayvancılık potansiyeli var. Mevkidaşımla iki traktör yan yana korunga tohumu ekerek buradaki ilk tarım faaliyetini başlatmış olduk. İnşallah yerleşimin başlamasıyla birlikte çok ciddi şekilde tarım ve hayvancılık yapılabilecek" diye konuştu.

Bölgenin henüz askeri mühimmat ve tehlikeli unsurlardan arındırılmadığını vurgulayan Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Askeri savaş bitti, şimdi bölgenin ekonomik olarak kalkınması gerekiyor. Biz dost ve kardeş Azerbaycan'ın yanındayız. Bu arazilerde tarım yapılması, hayvancılık, mera ve yaylalar konusunda da çalışmalarımız sürüyor. Azerbaycanlı kardeşlerimizle Karabağ'ın imar ve tarımsal gelişiminde birlikte çalışacağız"

"Türkiye ile iş birliği yapacağız"

Azerbaycan Tarım Bakanı Kerimov, Türkiye'nin tarım alanında en modern teknolojileri kullanan ve en iyi sonuçlar elde eden ülkelerden biri olduğunu söyledi.

Türkiye'nin her konuda Azerbaycan'ın yanında olduğunu vurgulayan Kerimov, "Diğer alanlarda olduğu gibi tarım alanında da iş birliğimiz doğal ve zorunludur. Biz işgalden kurtarılan bölgelerde tarım sektörünün modern teknolojilerle geliştirilmesini planlıyoruz. Bu alanda da Türkiye ile iş birliği yapacağız" ifadesini kullandı.