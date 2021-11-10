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Dünya Azerbaycan'dan TSK açıklaması
Dünya

Azerbaycan'dan TSK açıklaması

Karabağ'daki zaferin 1'inci yıl dönümü nedeniyle açıklamalarda bulunan Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov, "Ordumuzu TSK modeline geçirme kararı aldık" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-11-10 07:10:00 -
Azerbaycan'dan TSK açıklaması

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Zafer Günü dolayısıyla Azerbaycan'da bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la ortak basın toplantısında konuştu.

Azerbaycan ordusunun, Başkomutan İlham Aliyev'in liderliğinde 44 gün içinde Ermenistan ordusunu darmadağın ettiğini ve toprak bütünlüğünü temin ettiğini hatırlatan Hasanov, "Bu 44 günde Türkiye'nin siyasi ve askeri yönetim kademesi daima Azerbaycan'ın yanında oldu. Azerbaycan'a siyasi ve manevi destek gösterdiler. Dışarıdan yapılan diplomatik saldırıların önlenmesinde büyük destek sağladılar" dedi.

Hasanov, Azerbaycan ordusunun savaşta yüksek düzeyde profesyonellik sergilediğini belirterek, "Azerbaycan ordusundan birçok asker Türkiye'de eğitim aldı. Türk Silahlı Kuvvetleri dünyanın en güçlü ordularından biridir. Milletimiz, dinimiz, dilimiz, kültürümüz birdir. Biz de bu şansı kullanarak TSK'nın tecrübesinden başarıyla faydalandık. Buna da devam ediyoruz" diye konuştu.

"Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatıyla savaş sonuçlarını analiz ettik ve orduyu TSK modeline uygun olarak yeniden yapılandırıyoruz" ifadesini kullanan Hasanov, şöyle devam etti:

"Azerbaycan ordusu savaşta Türk üretimi modern silah, mühimmat ve mermiler de kullandı. Bu da çok önemli konudur. Türkiye savunma sanayii çok gelişti. Sadece SİHA'ları değil, Türk üretimi topları, füzeleri, tam isabet eden mermileri, İHA'lara karşı teçhizatları da kullandık. Tabii ki Bayraktar'ı da kullandık."

Teşekkür etti

Akar'a ve diğer komutanlara Zafer Günü'nde Azerbaycan'da oldukları için teşekkür eden Hasanov, Türkiye ile Azerbaycan'ın kardeşliğinin ebedi olduğunu vurguladı.

Hasanov, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in "Bu zafer, bizim birliğimizin zaferidir" sözlerini hatırlatarak, "Bu tüm Türk dünyasının zaferidir" dedi.

Türk basın mensuplarını da kutlayan Hasanov, Türkiye'ye savaştaki siyasi ve manevi desteğinden dolayı teşekkür etti.

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