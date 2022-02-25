Azerbaycan'dan sonra Özbekistan'dan da Rusya'ya destek
Özbekistan Devlet Başkanı Şevket Mirziyoyev, Rusya'nın düzenlemiş olduğu askeri operasyonu anlayışla karşıladıklarını belirtti.
Özbekistan Devlet Başkanı Şevket Mirziyoyev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptıkları telefon görüşmesinde, Moskova tarafından Ukrayna'da düzenlenen özel askeri harekatı anlayışla karşıladıklarını ifade etti.
Görüşmeye ilişkin Kremlin'den yapılan açıklamada, "Donbass'ın barışçıl sakinlerinin korunması, Ukrayna'nın silahsızlandırılması ve Nazilerden arındırılması amacıyla özel askeri harekat düzenlenmesiyle bağlantılı durum istişare edildi. Şevket Mirziyoyev, Rusya tarafından gerçekleştirilen eylemleri anlayışla karşıladığını belirtti" ifadelerine yer verildi.