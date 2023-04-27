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Dünya Azerbaycan'dan Ermenistan'la müzakere açıklaması
Dünya

Azerbaycan'dan Ermenistan'la müzakere açıklaması

Yeniakit Publisher
2023-04-27 17:38:00 -
Azerbaycan'dan Ermenistan'la müzakere açıklaması

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, 'Uluslararası kuruluşların ısrarı sonucunda Ermenistan'ın yakın gelecekte müzakere masasına dönmesi bekleniyor' dedi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ile Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada, 'Uluslararası kuruluşların ısrarı sonucunda Ermenistan'ın yakın gelecekte müzakere masasına dönmesi bekleniyor' dedi.

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Azerbaycan'daki temaslarını sürdürüyor. Başkent Bakü'ye gelen Colonna, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından iki bakan ortak basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan Bakan Bayramov, 44 gün süren Vatan Savaşı sonucunda Azerbaycan'ın anayasası, Birleşmiş Milletler (BM) şartı ve meşru hakları temelinde topraklarını işgalden kurtardığını belirterek, "Çatışma sonrası dönemde Fransa ile ilişkilerde bazı anlaşmazlıklar ortaya çıktı. Buna rağmen Azerbaycan gerilim döneminde bile temaslarını sürdürdü. Biz her zaman temaslara açık olduk. Uluslararası kuruluşların ısrarı sonucunda Ermenistan'ın yakın gelecekte müzakere masasına dönmesi bekleniyor. Ulaşım ve iletişim hatlarının açılması ve sınırlandırma süreci çok önemli bir konu" diye konuştu.

"Ermenistan Laçın yolu üzerinde paralel kontrol teklifini reddetti"

Azerbaycan'ın uyarılarına rağmen Ermenistan'ın imzalanan üçlü bildiriye uymadığını kaydeden Bayramov, "Azerbaycan tarafından çok sayıda teklif, Sayın Cumhurbaşkanı ile yapılıyor. Bunlardan biri de Laçın yolunda şeffaf bir rejimin sağlanmasıdır. Ancak Ermeni tarafı paralel kontrol teklifini reddetti. Böyle bir durumda Azerbaycan tarafı, 23 Nisan'da Laçın yolu üzerinde şeffaf bir denetim sağlamak ve kontrolü serbest bırakma işlevini yerine getirmek için uygun adımları attı. Üçlü bildiriye göre Laçın yolu vatandaşlar, yükler ve araçlar için 3 yönde kullanılabilecek" ifadelerini kullandı.

"Biz bu konudaki tavrımızı 2 buçuk yıl önce ortaya koyduk"

Azerbaycan'ın, anayasaya uygun olarak açık ve şeffaf adımlar attığını ifade eden Bayramov, "Biz bu konudaki tavrımızı 2 buçuk yıl önce ortaya koyduk. Ancak Fransa'nın, Ermenistan'a hiçbir çağrıda bulunduğunu görmedik. Biz, Ermenistan'ın 10 bine yakın Ermeni silahlı grubuna Azerbaycan topraklarında barınması için her ay kendi hazinesinden para harcadığı ve bununla terörizmi desteklediği için Fransa'dan her hangi bir çağrıda bulunulduğunu görmedik. Bu da bölgedeki gerilimin en esas sebeplerinden biridir. Uluslararası Adalet Divanı'nın kararına gelince, Laçın yolu az önce bahsettiğimiz 3 yönde vatandaşlar, yükler ve araçlar için her zaman açıktır" dedi.
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"Bugün Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış için bir şans var"

Azerbaycan'ın, Ermenistan ile barış girişiminde bulunduğunu hatırlatan Bakan Colonna, "Bugün, Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış için bir şans var. Uluslararası topluma çatışmalardan kaçınma çağrısında bulunduk. Çatışma barışçıl bir şekilde çözülmelidir ve bu sürdürülebilir, istikrarlı barışa giden yoldur. Bu ulusların bugün barış için bir şansları var. Çarpışmalardan kaçınmak önemli. Azerbaycan bir barış anlaşması imzalamak için inisiyatif aldı ve Fransa bunu memnuniyetle karşıladı. Aynı zamanda barışa giden yol sabır, itidal, ortak çalışma ve plan gerektirir. Prag toplantısında koordinasyon ve temaslar vardı, bu önemliydi. Azerbaycan ve Ermenistan birbirlerinin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini tanımalıdır ve bu her şeyin temelidir. Geri dönmemeli, ileri gitmeliyiz. Barış anlaşması imzalamak için bu zorlu yolda ilerlemek gerekiyor. Fransa arabuluculuk çabalarını memnuniyetle karşılıyor ve bunu teşvik edecek. Barışa doğru ilerlemek, güç ve retoriği kullanmaktan vazgeçmek anlamına gelir. Müzakerelerin özünde verimli olmasını istiyoruz" sözlerine yer verdi.

"Barış anlaşmasında kayıp şahıslar ve mültecilerin dönüşü gibi konulara cevaplara bulunacak"

Bölgede temasların sürdürülmesi gerektiğinin bir kez daha altını çizen Colonna, "Laçın yolu ile ilgili olarak Fransa'nın tavrı Uluslararası Adalet Divanı'nın kararına dayanıyor. Azerbaycan ve Fransa uluslararası hukuka saygı duyuyor. Barış müzakerelerine teşvik etmek istediğimizi temaslarımızda da belirttik. Tarafların ve halkların zarar görmesini istemiyoruz. Barış süreci kararlılık ve iradeye dayalı olmalıdır. Kayıp kişiler ve mültecilerin dönüşü gibi konuların cevabı barış anlaşmasında bulunacak" dedi.

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