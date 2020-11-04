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Dünya Azerbaycan'dan bir güzel haber daha
Dünya

Azerbaycan'dan bir güzel haber daha

Ermenistan güçlerinin ağır kayıplar vererek bazı bölgelerden çekilmek zorunda kaldıklarını söyleyen Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenilere ait çok sayıda asker, 2 T-72 Tank, 3 D30 obüs, 1 “Zastava M-55” uçaksavar, 1 insansız hava aracı ve 3 mühimmat kamyonun imha edildiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-11-04 08:29:00 -
Azerbaycan'dan bir güzel haber daha

Azerbaycan birliklerine saldırma girişiminde bulunan Ermenistan ordusu kayıplar vererek geri çekildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, dün ve bugün sabaha karşı insani ateşkes ihlallerini sürdüren Ermenistan ordusu, Azerbaycan ordusunun birliklerinin bulunduğu mevkileri ve cephe hattına yakın sivil yerleşim birimlerine çeşitli silahlarla, top ve havanlarla ateş açtığı belirtildi. Açıklamada, Terter, Ağdam, Hocavend, Zengilan ve Gubadlı istikametinde Azerbaycan birliklerinin aldığı önlemler sonucunda Ermenistan ordusunun çok sayıda kayıplar vererek geri çekilmek zorunda bırakıldığı bildirildi.

Cephenin farklı yönlerinde çıkan çatışmalarda Ermenistan’a ait çok sayıda asker, 2 T-72 Tank, 3 D30 obüs, 1 “Zastava M-55” uçaksavar, 1 insansız hava aracı ve 3 mühimmat kamyonun imha edildiği aktarıldı. Açıklamada, ayrıca tüm cephe boyunca durumun Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğu bildirildi.

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