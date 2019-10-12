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Azerbaycan'dan Barış Pınarı Harekâtı açıklaması: Anlıyoruz ki...

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ali Hasanov, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde başlattığı Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili yaptığı paylaşımda, Birleşmiş Milletler'in, Avrupa Konseyi'nin ve diğer uluslararası kuruluşların terörle mücadele beyannamelerine vurgu yaparak, "Anlıyoruz ki, bu şartlarda Suriye'de güvenli bölgenin oluşturulması ve göçmenlerin bu arazilere, doğdukları topraklara yerleştirilmesi amacıyla hayata geçirilen bu operasyon, mevcut sorunun çözümü açısından en gerçekçi şeklidir." ifadelerini kullandı.

12 Ekim 2019 Cumartesi 07:37
Azerbaycan'dan Barış Pınarı Harekâtı açıklaması: Anlıyoruz ki...

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ali Hasanov, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde başlattığı Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili yaptığı paylaşımda, Birleşmiş Milletler'in, Avrupa Konseyi'nin ve diğer uluslararası kuruluşların terörle mücadele beyannamelerine vurgu yaparak, Türkiye'nin haklılığını ortaya koyan açıklamalarda bulundu.

Hasanov şu ifadeleri kullandı:

Türkiye'nin hayata geçirdiği operasyon, mevcut problemin en gerçekçi çözüm şeklidir.

Azerbaycan ve Türkiye iki dost, kardeş ve stratejik ortak ülke olarak birbirine destek oluyor, uluslararası alanda ve milli meselelerde önem arz eden konulara ortak bakış açısıyla yaklaşıyor.

Hali hazırda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hayata geçirdiği "Barış Pınarı" operasyonu, sınır bölgesinde terör riskinin minimuma indirilmesi, milyonlarca Suriyeli göçmenin güvenliğinin sağlanması, onların yüzleştiği insani problemlerin ortadan kaldırılması ve evlerine dönmelerinin mümkün kılınması maksadını taşımaktadır.

Türkiye ciddi bir mülteci akınıyla karşı karşıya kaldı

Malumdur ki, Suriye'deki iç savaşın başlamasından itibaren, bu ülke ile sınır komşusu olan Türkiye ciddi bir mülteci akını ile karşı karşıya kalmıştır. Artık kardeş ülkede yaşayan Suriyelilerin sayısı milyonlarla ifade edilmektedir.

Ne yazık ki, Ankara tarafından defalarca çağrı yapılmasına rağmen, Birleşmiş Milletler bu sorunun çözümüne destek vermemektedir.

Operasyon en gerçekçi şekildir

Anlıyoruz ki, bu şartlarda Suriye'de güvenli bölgenin oluşturulması ve göçmenlerin bu arazilere, doğdukları topraklara yerleştirilmesi amacıyla hayata geçirilen bu operasyon, mevcut sorunun çözümü açısından en gerçekçi şeklidir.

Öte yandan, Türkiye'nin kendi sınırlarının dibinde, terör gruplarının kontrolü altında olan Suriye topraklarında başlattığı harekat, BMT Beyannamesi'ne (Küresel Terörle Mücadele Stratejisi Beyannamesi), Avrupa Konseyi Terörün Önlenmesi Sözleşmesi'ne ve diğer uluslararası anlaşmalara dayanır.

Söz konusu belgeler, terör tehlikesine maruz kalan devletin, sadece kendi topraklarında değil, terör tehlikesinin kaynağı olan başka devletlerin topraklarında da Birleşmiş Milletler'i haberdar ederek terör harekatlarının yapılmasına olanak verir.

Azerbaycan'da terörden muzdarip

Azerbaycan, uzun yıllar terörizmden muzdarip olan bir ülke olarak Türkiye'nin karşılaştığı problemleri çok iyi anlamaktadır. Bugün işgal altında olan Azerbaycan toprakları, küresel terör gruplarının talim alanı fonksiyonunu yerine getirmektedir.

Bakü, bu konuyu defalarca uluslararası kuruluşlar karşısında gündeme getirmiştir. Türkiye'nin Suriye topraklarında başlattığı terör operasyonları bir daha göstermiştir ki, terörizme karşı çifte standartlar kabul edilemez ve neticede onun daha büyük küresel ölçüde filizlenmesine zemin oluşturur.

Şüphe etmiyoruz ki, Azerbaycan da işgalci ittifakların, terör gruplarının kontrolü altında olan topraklarında terör harekatları yapacak ve Türkiye de uluslararası terörizme karşı mücadelenin ön sıralarında yer alan bir devlet olarak bu sürece katkı sunacaktır.

Bu yolda hem kardeş Türkiye'ye, hem de Azerbaycanımıza başarılar diliyoruz.

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Haber Tarihi: 12 Ekim 2019 Cumartesi 07:37
  1. Ankara
  2. Barış Pınarı Harekatı
  3. azerbaycan

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