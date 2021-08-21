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Dünya Azerbaycan'da orman yangını
Dünya

Azerbaycan'da orman yangını

Azerbaycan’ın Lerik ilinde orman yangını çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-08-21 16:34:00 -
Azerbaycan'da orman yangını

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Lerik iline bağlı Haftonu köyü yakınlarındaki dağlık alanda bulunan ormanda yangın çıktığı bildirildi.

İtfaiye ekipleri ile Azerbaycan Ekoloji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı görevlileri ve bölge sakinlerinin yangın söndürme çalışmalarına katıldığı aktarıldı.

İlk belirlemelere göre yangının dağlık arazideki kuru ot, çalı ve ağaç köklerinin yanmasıyla başladığı tespit edilirken, söndürme çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

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