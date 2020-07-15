Azerbaycan’da neler oluyor? Azerbaycan Ermenistan son durum

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, sınırın Tovuz bölgesinde başlayan çatışmaların gece devam ettiği bildirildi. Çatışmada Azerbaycan ordusundan bir üsteğmenin şehit olduğu belirtildi. Azerbaycan ordusunun gece boyunca top, havan ve tank ateşiyle Ermenistan ordusuna ait mevzileri, topçu bataryalarını ve araçları imha ettiği kaydedildi. Açıklamada, Ermenistan tarafının can kayıplarıyla ilgili bilgileri gizlediği kaydedildi. Durumun Azerbaycan ordusunun kontrolü altında olduğu, düşmana karşı cezai tedbirlerin hayata geçirildiği belirtildi. Bakanlık, Ermenistan ordusuna ait bir mevziye gerçekleştirilen saldırının drone ile çekilmiş görüntüsünü paylaştı.

Güney Kafkasya’da 4 bin 400 kilometrekarelik bir alanı kapsayan Dağlık Karabağ (Yukarı Karabağ), Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki en büyük sorun olarak yıllardır çözüm bekliyor.