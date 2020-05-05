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Aktüel

Azerbaycan’da korona virüs vaka sayısı 2 bini geçti

Azerbaycan’da 76 kişide daha korona virüs tespit edilmesiyle ülke genelinde vaka sayısı 2 bin 60’a yükseldi.

Yeniakit Publisher
2020-05-05 16:45:16 -
Azerbaycan’da korona virüs vaka sayısı 2 bini geçti

Azerbaycan’da 76 kişide daha korona virüs tespit edilmesiyle ülke genelinde vaka sayısı 2 bin 60’a yükseldi.


Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, 76 kişide daha korona virüs tespit edildiği bildirildi. Açıklamada, 28 kişinin iyileşerek taburcu edildiği ve tedavisi devam eden hastalardan 21’inin durumunun ağır olduğu kaydedildi. Son verilerle birlikte ülkede toplam vaka sayısı 2 bin 60’a yükselirken, korona virüs tespit edilen 26 kişi hayatını kaybetti, bin 508 kişi ise iyileşerek taburcu oldu.


Azerbaycan’da 3 bine yakın kişi karantinada tutuluyor ve bugüne kadar 164 binden fazla korona virüs testi yapıldı.

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