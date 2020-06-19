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Azerbaycan’da korona virüs vaka sayısı 11 bin 767’ye yükseldi

Azerbaycan’da son 24 saatte 438 kişide daha korona virüs tespit edildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-19 20:05:43 -
Azerbaycan’da korona virüs vaka sayısı 11 bin 767’ye yükseldi

Azerbaycan’da son 24 saatte 438 kişide daha korona virüs tespit edildi. Toplam vaka sayısı 11 bin 767’ye yükseldi.



Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, korona virüs salgınında son 24 saatte 438 korona virüs vakası tespit edildiği, 4 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi. Açıklamada, 133 kişinin de iyileşerek taburcu edildiği kaydedildi. Son verilerle birlikte Azerbaycan’da tespit edilen toplam vaka sayısı 11 bin 767’ye, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 143’e ulaştı. Ülkede virüsü yenerek taburcu olanların sayısı ise 6 bin 325 olarak açıklandı. Azerbaycan’da şu ana kadar 410 bin 475 kişiye korona virüs testi yapıldığı aktarıldı.

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