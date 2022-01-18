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Dünya Azerbaycan'da işgalden kurtarılan Karabağ'a otobüs seferleri başlıyor
Dünya

Azerbaycan'da işgalden kurtarılan Karabağ'a otobüs seferleri başlıyor

Azerbaycan'da, yıllardır süren Ermenistan işgalinden kurtarılan Karabağ'a düzenli otobüs seferleri başlatılacak.

Yeniakit Publisher
2022-01-18 15:21:00 -
Azerbaycan'da işgalden kurtarılan Karabağ'a otobüs seferleri başlıyor

Bakü-Şuşa, Bakü-Ağdam, Ahmedbeyli-Şuşa, Fuzuli Uluslararası Havalimanı-Şuşa ve Berde-Ağdam istikametlerinde 24 Ocak'tan itibaren şehirler arası düzenli otobüs seferleri yapılacak.

Seferler, Ahmedbeyli-Şuşa istikametinde haftada 4 kez, diğer istikametlerde 2 kez gerçekleştirilecek. Fuzuli Uluslararası Havalimanı-Şuşa otobüs seferleri ise uçak seferleri ile eşzamanlı olacak.

İlk aşamada sadece Azerbaycan vatandaşları Karabağ'a otobüsle seyahat edebilecek.

Otobüs seferleri sayesinde vatandaşlar işgalden kurtarılan bölgelere giderek mevcut durumu kendi gözleriyle görebilecek.

Ziyaretçiler, güvenlik ve mayın tehlikesi nedeniyle bölgede geceleyemeyecek, aynı gün geri dönecek.

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