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Dünya

Azerbaycan'da halkının sabrı taştı: Ya Karabağ ya ölüm

Ermenistan'ın hain saldırılarına karşı Azerbaycan'ın birçok bölgesinde ve özellikle Bakü'de on binlerce vatandaş “Ya Karabağ ya ölüm” sloganları eşliğinde orduya moral verdi.

Yeniakit Publisher
2020-07-15 00:12:00 -

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de toplanan kalabalık, Ermenistan ordusunun sınırda gerçekleştirdiği saldırılar ve Dağlık Karabağ'ın işgalini protesto etti.Daha çok gençlerden oluşan kalabalık, Bakü'nün ünlü Azadlık Meydanı'na toplanarak "Ya Karabağ, ya ölüm", "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Başkomutan, silah ver bize" sloganları attı.

Ellerinde Azerbaycan ve Türkiye bayrağı taşıyan binlerce kişi şehir sokaklarında tur atarak protestolarını sürdürdü.

Ermenistan ordusu, 12 Temmuz'da sınırın Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerine top atışları da dahil saldırı girişiminde bulunmuş, Azerbaycan ordusunun karşılık vermesi üzerine kayıp vererek geri çekilmişti. Çatışmada, Azerbaycan ordusundan biri üsteğmen dört asker hayatını kaybetmiş, dört asker yaralanmıştı. Bugün de devam eden çatışmalarda, Azerbaycan ordusundan biri tümgeneral olmak üzere yedi asker şehit olmuştu.

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