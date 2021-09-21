Azerbaycan’da “Asrın Anlaşması” 27 yaşında

Azerbaycan, 20 Eylül 1994’te ilk uluslararası büyük anlaşmasını yaparak enerji sahnesine çıktı. Azeri-Çırak-Güneşli havzasındaki petrolün enerji piyasasına çıkarılması için 7 ülkeden 11 şirket anlaşmaya imza attı. Caspian Barrel Petrol Araştırmaları Merkezi Başkanı İlham Şaban, yaptığı açıklamada, “Asrın Anlaşması”nın Azerbaycan’ın kalkınmasında başlıca etken olduğunu söyledi. Şaban, “Azeri-Çırak-Güneşli yataklarının işletilmesiyle Azerbaycan ekonomisi hızlı bir gelişme kaydetti. Asrın Anlaşması Azerbaycan’a 150 milyar dolar kazandırdı. Bu anlaşmadan sonra Azerbaycan 36 petrol anlaşması daha imzaladı ve dünya ile ilişkilerini geliştirdi. Hazar gibi kapalı bir bölgeden dünya piyasası ile iletişim kuruldu. Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı inşa edildi. Daha sonra Güney Gaz Koridoru açıldı” dedi. “Asrın Anlaşması olmasaydı diğer anlaşmalar da olmazdı” diyen Şaban, söz konusu projenin, Azerbaycan’a yeri doldurulamaz fayda sağladığını ifade etti.