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Azerbaycan'a ait askeri helikopter Giresun sahiline zorunlu iniş yaptı
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Aktüel Azerbaycan'a ait askeri helikopter Giresun sahiline zorunlu iniş yaptı
Aktüel

Azerbaycan'a ait askeri helikopter Giresun sahiline zorunlu iniş yaptı

Azerbaycan'a ait askeri helikopter teknik arıza dolayısıyla Giresun'un Tirebolu ilçesinde deniz kenarına zorunlu iniş yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-05-20 21:34:00 -
Azerbaycan'a ait askeri helikopter Giresun sahiline zorunlu iniş yaptı

Azerbaycan'a ait askeri helikopter teknik arıza nedeniyle Giresun'un Tirebolu ilçesinde deniz kenarına zorunlu iniş yaptı.

Giresun Valisi Enver Ünlü, Azerbaycan'dan tatbikat için Amasya'nın Merzifon ilçesine giden Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerine ait 6 mürettebat taşıyan helikopterin teknik sebeple zorunlu iniş yaptığını belirtti.

Herhangi bir yaralanma veya kaza kırımın söz konusu olmadığını belirten Ünlü, "Sahile zorunlu iniş yapmış, bir sıkıntı yok. Helikopterler iki taneymiş, diğeri Merzifon'a devam etmiş. 6 mürettebat Tirebolu'da, onları misafir edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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