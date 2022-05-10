Azerbaycan Zaferi'nde Haydar Aliyev'in rolü büyük

YENİ AKİT / ANKARA

Azerbaycanlı siyaset bilimci Dr. Oktay Hacımusalı Azerbaycan'ın Ulusal Lideri Haydar Aliyev'in doğumunun 99’uncu yıldönümüne ilişkin düşüncelerini dile getirdi. Hacımusalı, “99 sene önce bu gün tarih boyunca yaşayacak olan Azerbaycan devleti için müstesna hizmetleri olan bir büyük Şahsiyet, Azerbaycan'ın Ulusal lideri Haydar Aliyev doğdu. O, tüm yaşamı boyunca sadece Azerbaycan için çalıştı, onun var olmasına gelişmesine ileriye doğru adım adım yürümesine neden oldu. Azerbaycan'ın başında bulunduğu Sovyet döneminde bile gelecekte bağımsızlığı kazanacağını bildiği ülkesi için yatırımlar yaptı. İşte 1991 yılına geldiğinde Azerbaycan bağımsızlığını kazandığında onun diktiği fidanların meyvesini toplamaya başladı. Kendisinden geriye büyük bir miras bırakan Haydar Aliyev'in eminim bu gün ruhu şaddır. Vasiyetini yerine getiren Azerbaycan'ın Muzaffer Ali Baş Komutanı İlham Aliyev'in ve kahraman ordumuzun sayesinde topraklarımız işgalden kurtarıldı ve bundan sonra karşımızda onun söylediklerine uygun nihai hedefleri olan bir Azerbaycan göreceğiz” dedi.

Yeni Azerbaycan’ın mimari olan Haydar Aliyevle birlikte birçok değerin ülkesine miras kaldığını vurgulayan Hacımusalı'ya göre, Haydar Aliyev gerçek bir siyasetçiye has üslupla, soğuk bir mantıkla düşünerek Azerbaycan'ı yok olmaktan kurtardı. “Azerbaycan bu gün varsa, mevcutsa, zaferden zafere koşuyorsa, bunun hepsini biz Haydar Aliyev'e borçluyuz. Sosyopolitik ve sosyoekonomik gelişmeler ışığında bölgesel ve küresel hiç bir proje Azerbaycan'ın onayı ve katılımı olmadan gerçekleşmiyorsa yine Aliyev değerlerine sadık kalmamızın bir sonucu olarak görmeliyiz bu gelişmeleri. 99 yıl önce başlayan bu hayat 2003 yılında cismani olarak son bulmuş olabilir ama ideolojik ve değer yapısının yaşaması açısından devletimiz ve devletlerimiz var olduğu müddetçe var olacak."