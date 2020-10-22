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Dünya Azerbaycan, yeni tip kamikaze İHA'ların seri üretimine başladı
Dünya

Azerbaycan, yeni tip kamikaze İHA'ların seri üretimine başladı

Azerbaycan'da yeni tip kamikaze insansız hava araçlarının (İHA) seri üretimine başlanıldı.

Yeniakit Publisher
2020-10-22 11:34:00 -
Azerbaycan, yeni tip kamikaze İHA'ların seri üretimine başladı

Azerbaycan Savunma Sanayii Bakanlığından yapılan açıklamada, daha yıkıcı güç ve yeni tip İHA'ların seri üretimine başlandığı bildirildi.

Yeni İHA'lara,  Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Ermenistan ordusu için söylediği  "İti kovar gibi kovalıyoruz" açıklamasından hareketle "Iti Kovan" adı verildi.

Hazır olan yeni İHA'ların Azerbaycan ordusuna teslim edildiği kaydedildi.

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