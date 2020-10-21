Azerbaycan ve Ermenistan arasında tercihini yapmıştı! ABD, Karabağ savaşına dahil oldu

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermeni Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan, çarşamba günü Moskova'da Rus mevkidaşları Sergey Lavrov'la görüşmelerinin ardından 23 Ekim Cuma günü ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile yine ayrı ayrı görüşecekler.

Pompeo'dan açıklama

Görüşmeyle ilgili konuşan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "Cuma günü Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanlarıyla ateşkes ve diplomatik çözümü görüşeceğim" dedi.

ABD tarafının aynı gün içerisinde üçlü bir görüşme yapılması için girişimde bulunduğu ancak bunun henüz netlik kazanmadığı belirtildi.

Ermenistan iki kez ateşkesi ihlal etti

Ermenistan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanları, Rusya'nın önderliğinde gerçekleşen yüz yüze ve telefon görüşmelerinde iki kez ateşkes konusunda anlaşma sağlamıştı. Ancak iki ateşkes de Ermenistan'ın sivilleri hedef alan saldırılarının ardından sona ermişti.

Dağlık Karabağ'daki çatışmalarla ilgili olarak açıklamalarda bulunan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "Ermenistan'ın Azerbaycan'a karşı kendini savunabilmesini umduklarını" açıklamıştı.

ABD'nin Atlanta kentinde WBS radyosuna konuşan Pompeo, tarafların ateşkese varıp masaya oturmalarını ve bu tarihi, karışık sorunu çözmelerine dair umutlu olduğunu söyledi.

Aklınca Türkiye'nin Azerbaycan'a verdiği desteği de eleştiren Pompeo, Türkiye'nin devreye girip Azerbaycan'a kaynak sağlayarak mevcut riski ve Dağlık Karabağ'daki savaşın ateş gücünü yükselttiğini iddia etmişti.