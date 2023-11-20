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Dünya Azerbaycan ülkesinden o iddia: Ermenistan, Karabağ'da silah depoladı ve arazileri mayınladı! Tarihi skandal
Dünya

Azerbaycan ülkesinden o iddia: Ermenistan, Karabağ'da silah depoladı ve arazileri mayınladı! Tarihi skandal

Yeniakit Publisher
2023-11-20 20:25:00 -
Azerbaycan ülkesinden o iddia: Ermenistan, Karabağ'da silah depoladı ve arazileri mayınladı! Tarihi skandal

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade ile Savunma Bakanlığı Sözcüsü Anar Eyvazov, iddiasının arka plan bu diyerek açıkladı: Karabağ'da Ermenistan'ın yasa dışı faaliyetleri ve savaş suçlarına ilişkin yeni bulguları diplomatik misyon temsilcileriyle paylaştı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığında, ülkede faaliyet gösteren diplomatik misyon temsilcileriyle askeri ataşelere işgal döneminde Ermenistan'ın Karabağ'daki yasa dışı askeri faaliyetlerine ilişkin brifing verildi.

Hacızade ve Eyvazov, Ermenistan'ın hem 30 yıllık işgal döneminde hem de sonrasında Azerbaycan topraklarında silah depoladığını ve arazileri mayınladığını anlattı.

Toplantıda, 2. Karabağ Savaşı'ndan sonra Azerbaycan ordusunun istihkam birliklerinin 10 binden fazla anti personel, yaklaşık 3 bin anti tank mayını ile yaklaşık 12 bin patlamamış mühimmatı tespit ederek etkisiz hale getirdiği bildirildi.

Ermenistan'ın 2. Karabağ Savaşı sonrasında da bölgedeki yasa dışı rejime silah sevk ettiğinin anlatıldığı toplantıda, bölgede 2021'de üretilen silahların tespit edildiği belirtildi.

Hankendi şehrinde askeri araç ve insansız hava araçlarının modifikasyonunun yapıldığı atölyenin bulunduğu bildirilen toplantıda, hem bu atölye hem de Ermeni güçlerin sivillere mayın monte edilen insansız hava araçlarının kullanımı hususunda eğitim verdiğini gösteren videolar da paylaşıldı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Toplantıda ayrıca, yasa dışı Ermeni güçlerin kullandığı ve Azerbaycan ordusunun eline geçen silah, mayın ve insansız hava araçlarından bazıları da sergilendi.

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