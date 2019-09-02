Azerbaycan, Türkiye ve Gürcistan’ın katıldığı “Eternity-2019” ortak tatbikatı başladı

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de, Azerbaycan, Türkiye ve Gürcistan’ın katılımıyla, “Eternity-2019” bilgisayar destekli komuta yeri tatbikatı başladı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, tatbikatın başlamasıyla ilgili bugün Azerbaycan Silahlı Kuvvetler Askeri Oyun Merkezi’nde brifing düzenlendi. Açıklamada, tatbikatın karşılıklı işbirliğini güçlendirmede ve üç ülkenin silahlı kuvvetleri arasında uzlaşmanın sağlanmasında önemli bir rol oynadığı belirtildi. Eğitimde, katılımcıların üç ülke genelinde ortak stratejik projelerin güvenliği konusundaki bilgilerini artırmalarında, operasyonel, eğitim ve analitik becerilerinin geliştirilmesinde ve güvenlik departmanları arasındaki etkileşimin geliştirilmesinde önemli bir rol oynadığı vurgulandı.

Tatbikat 6 Eylül’e kadar devam edecek.