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Dünya Azerbaycan, Türkiye ile harekete geçtiğini duyurdu
Dünya

Azerbaycan, Türkiye ile harekete geçtiğini duyurdu

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Türkiye ve Gürcistan ile birlikte Sonsuzluk-2021 tatbikatına başladıklarını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-10-04 15:23:00 -
Azerbaycan, Türkiye ile harekete geçtiğini duyurdu

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Türk, Azeri ve Gürcü ordularının Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te Eternity-2021 (Sonsuzluk-2021) tatbikatına başladığını duyurdu.

Bakanlığın açıklamasında "Tiflis'te Azerbaycan, Türkiye ve Gürcistan askerlerinin katılımıyla bilgisayar destekli Sonsuzluk-2021 tatbikatına başlandı" ifadelerine yer verildi.

Bakanlık, kuramsal ve uygulamalı bölümlerden oluşan tatbikat sırasında üç ülke askerlerinin ve ilgili resmi kurumların temsilcilerinin bölgesel ekonomik projelerin güvenliğinin sağlanmasına yönelik görevleri yerine getirdiğini vurguladı.

Türkiye Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre 9 Ekim'de sona erecek Sonsuzluk-2021 tatbikatının amacı, katılımcı ülkeler arasında eğitim, iş birliği ve birlikte çalışılabilirliği geliştirmek.

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