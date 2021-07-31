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Dünya Azerbaycan, Türkiye için acil harekete geçti
Dünya

Azerbaycan, Türkiye için acil harekete geçti

Antalya, Adana, Muğla, Mersin, Osmaniye ve illerdeki orman yangınlarının olumsuz etkilerini hafifletmek için Diaspora ile Çalışma Devlet Komitesi ve bölgedeki ilgili diaspora kuruluşlarında 24 saat yardım hattı kuruldu. Türkiye'nin diğer yerleşim birimleri için çalışma grupları oluşturuldu.

Yeniakit Publisher
2021-07-31 23:38:00 - 2021-08-01 00:01:21
Azerbaycan, Türkiye için acil harekete geçti

 YENİ AKİT/ANKARA 

Türkiye'de yaşanan krizden etkilenen bölgelerde yaşanan olaylar ve vatandaşlar ya da onlar hakkında bilgisi olanların yanı sıra komite ve diaspora örgütlerinin zor günlerinde desteklerini göstermek isteyenlere de "yardım hattı" kuruldu.

Diaspora Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

Telefon numaralarını aramanız rica olunur. Azerbaycan Cumhuriyeti Diasporası ile Çalışmak için Azerbaycan Devlet Komitesi “Telefon Hattı”: +994 50 607 98 36

Diaspora kuruluşları Ankara Türkiye-Azerbaycan Dostluk, İşbirliği ve Dayanışma Vakfı bünyesindeki Azerbaycan Evi Mob.: + 90 552 613 28 28, +90 506 570 84 70

Ankara Azaflı Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği Mob.: +90 532 594 44 77

Adana
Adana Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği
Mob.: +90 532 241 32 22

Antalya
"Halkların Dostluğu Derneği
Mob.: +90 507 547 84 09, +90 533 711 92 71

Antalya,
Antalya, Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği
Mob. : +90 551 181 63 11

Kocaeli 
Derin Azerbaycan Evi Derneği
Mob.: +90 505 750 83 13

Eskişehir
Eskişehir Azeriler Cemiyeti
Çetesi .: +90 507 780 50 80

Hatay
Hatay Azerbaycan Evi
Mob.: +90 553 007 42 73

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