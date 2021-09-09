Azerbaycan, sözde Dağlık Karabağ Cumhuriyeti’ni Rusya’dan da sildirdi!

Yeni Akit/Ankara

Azerbaycan, Ermeni işgalinden kurtardığı Karabağ için, Rusya’nın resmi sitelerinde “Dağlık Karabağ Cumhuriyeti” ifadesi kullanılmasına tepki gösterdi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Rus tarafına ifadeye ilişkin itirazın iletildiğini bildirdi. Azerbaycan’ın Ermeni işgalinden kurtardığı toprakları olan Karabağ için, Rusya’nın devlete ait internet sitelerinde “Dağlık Karabağ Cumhuriyeti” ifadesinin kullanılmasına Azerbaycan itiraz etti.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Leyla Abdullayeva, bir kaç gün önce konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Rusya’da devlete ait internet sitesinde “Dağlık Karabağ Cumhuriyeti” ifadesinin kullanılması nedeniyle diplomatik kanallardan Rus tarafına itirazın iletildiğini bildirdi. Rusya'nın resmi satın alma sitesindeki bir ihale ilanında yer alan “Dağlık Karabağ Cumhuriyeti” ibaresi, Azerbaycan Dış işleri Bakanlığı'nın resmi yollarla Moskova'ya itiraz etmesinden sonra ihale ilan metninden çıkarıldı.

Yaklaşık dört gün önce Rusya’nın devlet ihaleleri resmi internet sitesi zakupki.gov.ru sitesinde yapılan bir duyuruda Dağlık Karabağ Cumhuriyeti ibaresi yer almıştı. Bu ibarenin devlet ihaleleri resmi internet sitesinde yer alması Azerbaycan toplumunda ciddi tepkiyle karşılanmıştı.