  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kabil'de bombalı saldırı: Ölüler var!
Türkiye ile Arnavutluk arasında anlamlı işbirliği
Diyanet Bir-Sen’den sert tepki: Haddinizi bilin...
Bakan Gül: Güçlü toplum diyoruz
Gündem Azerbaycan Savunma Bakanı'ndan Türkiye açıklaması
Gündem

Azerbaycan Savunma Bakanı'ndan Türkiye açıklaması

Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov, ülkenin savunma gücünü artırmak için Türkiye ile iş birliğini genişlettiklerini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-06-03 14:10:00 -
Azerbaycan Savunma Bakanı'ndan Türkiye açıklaması

Hasanov, Türkiye-Azerbaycan 13. Yüksek Düzeyli Askeri Diyalog Toplantısı'na katılmak için Bakü'de bulunan Genelkurmay İkinci Başkanı Korgeneral Selçuk Bayraktaroğlu başkanlığındaki heyeti kabul etti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Hasanov, kabulde yaptığı konuşmada, Karabağ Savaşı hakkında bilgi verdi, Türkiye'nin bu savaşta verdiği destek için teşekkür etti.

Hasanov, "Azerbaycan, savunma gücünü artırmak için askeri, askeri teknik ve askeri eğitim alanlarında Türkiye ile iş birliğini genişletiyor ve bu, bölgede istikrarın sağlanmasında kilit faktörlerden biri." dedi.

Genelkurmay İkinci Başkanı Korgeneral Bayraktaroğlu, 44 günlük Vatan Savaşı'nda elde edilen zafer dolayısıyla Azerbaycan halkını kutladı, şehitler için taziye dileğinde bulundu.

Bayraktaroğlu, iki ülke arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Bayraktaroğlu ve beraberindeki heyet, Azerbaycan temasları kapsamında merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in kabri ile Türk ve Azerbaycan şehitliklerini ziyaret etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay