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Spor Azerbaycan Premier Ligi yarın başlayacak
Spor

Azerbaycan Premier Ligi yarın başlayacak

Yeniakit Publisher
2020-08-20 15:14:08 -
Azerbaycan Premier Ligi yarın başlayacak

BAKÜ (AA) - Azerbaycan Premier Lig'de 2020-2021 sezonu yarın yapılacak iki karşılaşma ile başlayacak.

Sekiz takımının yer aldığı lige, Sumgayıt-Keşle ve Neftçi-Sebail karşılaşmaları ile start verilecek.

Azerbaycan Premier Ligi 2019-2020 Sezonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mart ayında durdurulmuştu. Ülkedeki karantina tedbirleri uzatılınca lig erken bitirilmişti.

Sezon şampiyonu ve Avrupa kupalarına katılacak takımlar mevcut puan durumuna göre belirlenmiş, ligden düşmenin olmaması yönünde karar alınmıştı.

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