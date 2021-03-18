Azerbaycan ordusuna "Bayraktar TB2" üssü

Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov tarafınan açılışı gerçekleştirilen tesislerin arasında, Uçuş Kontrol İstasyonunu ve İnsansız Hava Aracı (İHA) Yer İstasyonu’nda bulunuyor. Söz konusu istasyon, Baykar Savunma tarafından Azerbaycan Ordusu için üretilen Bayraktar TB2 SİHA’ların kontrolünü gerçekleştirecek.

Bayraktar TB2 Karabağ’a damga vurdu

Azerbaycan, yaklaşık 28 yıldır Ermenistan’ın işgali altındaki Dağlık Karabağ’a yönelik olarak 27 Eylül 2020 tarihinde bir askeri harekât başlattı. Harekâtın başlangıcından 44 gün sonra, 10 Kasım 2020 tarihinde Azerbaycan Ordusu, Ermenistan’ın işgalini sonlandırarak Dağlık Karabağ’ı kontrol altına aldı. Ermenistan’a yönelik harekât esnasında Azerbaycan, Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB2 SİHA’ları tüm cephe hattında kullandı.

Karabağ’da; 50’den fazla hava savunma sistemi, 140 civarı tank, 100’lerce çok namlulu roket atarlar, topçu sistemleri SİHA’lar sayesinde nokta atışlarıyla imha edildi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’e göre; Bayraktar TB2 SİHA’lar, Roketsan MAM-L mühimmatı ile 2 milyar ABD Doları değerinde Ermeni Ordusu hedefini imha etti.

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