  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Azerbaycan ordusu Gülablı köyüne bayrağı dikti
Dünya

Azerbaycan ordusu Gülablı köyüne bayrağı dikti

Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın 1993'te işgal ettiği Ağdam'da Gülablı köyünde Azerbaycan bayrağını göndere çekti.

Yeniakit Publisher
2020-11-23 21:39:00 -

Dağlık Karabağ'da büyük bir zafer elde eden Azerbaycan ordusu, Ermenistan’ın boşalttığı Ağdam’ın Gülablı köyüne Azerbaycan bayrağı dikti.

Gülablı'da Azerbaycan bayrağı dalgalandı

Rusya’nın arabuluculuğuyla Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan anlaşma gereği Ermenistan’ın boşalttığı Ağdam’a bağlı Gülablı köyünde eski ortaokulda askerler tarafından Azerbaycan bayrağı göndere çekildi.

Okul arazisi mayın ve diğer patlayıcılardan temizlendikten sonra şehitler için saygı duruşunda bulunularak, milli marş çalındı. Daha sonra ise Azerbaycan askerleri, "Karabağ Azerbaycan’dır" diyerek Azerbaycan bayrağını dalgalandırdı.

1993'te işgl edilmişti

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki anlaşma gereği Ermenistan güçlerinin Ağdam ilini 20 Kasım’a kadar tamamen terk etmesi gerekiyordu. Ağdam 23 Temmuz 1993’te Ermenistan güçleri tarafından işgal edildi ve yerleşim merkezi tamamen harap edilerek, şehir nüfusu Azerbaycan’ın doğu bölgelerine göç etmeye zorlandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Siyaset

"Erdoğan Arınç ile yollarını tamamen ayırdı"

Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'ya tahliye çağrısına gösterdiği sert tepkiyle Bülent Arınç ile yol..
Almanya'dan açıklama geldi: Türk gemisine yapılan operasyona Türkiye müdahale etti
Dünya

Almanya'dan açıklama geldi: Türk gemisine yapılan operasyona Türkiye müdahale etti

Yunanistan ile birlikte haydutluk yaparken suç üstü olan Almanya, Doğu Akdeniz'de Alman firkateyni tarafından durdurulan Türkiye bandıralı g..
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri Arınç'ın zoruna gitti: Rencide oldum
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri Arınç'ın zoruna gitti: Rencide oldum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri sonrası açıklama yapan Bülent Arınç, "Sayın Cumhurbaşkanı çok ağır bir konuşma yaptı. Rencide oldum" dedi...
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay