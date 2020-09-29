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Aktüel Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusunun bir alayını imha etti
Aktüel

Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusunun bir alayını imha etti

Yeniakit Publisher
2020-09-29 10:08:38 -
Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusunun bir alayını imha etti

BAKÜ (AA) - Azerbaycan ordusunun, Ermenistan ordusunun motorlu piyade alayını imha ettiği bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı Basın Hizmeti Başkanı Albay Vagif Dergahlı, yaptığı açıklamada, "Ermeni silahlı kuvvetlerinin işgal ettiği Hocavend bölgesinde konuşlu 3. Martuni motorlu piyade alayı darmadağın edildi." ifadesini kullandı.

İnsan ve askeri teçhizat kaybına uğrayan düşman alayının tamamen imha edildiğini ifade eden Dergahlı, düşman ordusunun komutanlığının herkesi ölü ve yaralıların tahliyesine yardım etmeye çağırdığını aktardı.

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