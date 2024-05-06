Azerbaycan o kesim için petrol ve doğal gaz yatırımlarını arttıracak! Hedef: 20 milyar metreküp... Şov yapacak

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev yaptığı açıklamada, petrol ve gaz üreticisi ülkelerin sektöre yatırım yapma hakkını savunacağını belirterek, iklim hedeflerine rağmen fosil yakıt talebinin arttığını vurguladı.COP29’a ev sahipliği yapacak Azerbaycan’ın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Berlin'de düzenlenen iklim konferansında fosil yakıtlar açısından zengin bir ülkenin lideri olarak elbette bu ülkelerin yatırımlara ve üretime devam etme hakkını savunacaklarını çünkü dünyanın buna ihtiyacı olduğunu söyledi. Aliyev aynı zamanda fosil yakıt kullanan ülkelerin iklim değişikliğiyle ilgili konularda dayanışma gösterenler arasında yer alması gerektiğini ifade etti.

AVRUPA’YA GAZ İHRACATI ARTTIRILACAK!

Aliyev, Azerbaycan'ın mevcut jeopolitik durumunu dikkate alarak Avrupa'ya doğalgaz ihracatını 2027 yılına kadar 20 milyar metreküpe çıkaracağını söyledi. Aliyev, "Bu, Azerbaycan'ın sorumluluğunun bir işaretidir. Biz büyük ölçüde gaz üretimimizi artırmaya yatırım yapıyoruz çünkü Avrupa'nın yeni kaynaklardan daha fazla gaza ihtiyacı var" şeklinde konuştu.

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