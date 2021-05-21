Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri
Mayıs ayının büyük bir çoğunluğunu bitirmek üzereyiz. Bu nedenle de eğitim ve öğretim döneminin sonuna yavaş yavaş gelmek üzereyiz. Yeni dönemde üniversitede öğrenim görecek lise son sınıf öğrencileri hedefledikleri üniversitelerin taban puanları ve kontenjan sayılarını merak etmekte. Azerbaycan üniversiteleri güncel taban puanları 2021. Peki, Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi taban puanı, en düşük yüzdelik, en yüksek yüzdelik ve kontenjan sayıları kaçtır?
Azerbaycan üniversiteleri güncel taban puanları. 2021 2021-YKS 1. Oturum (TYT) 26 Haziran’da, YKS 2. Her yıl üniversite için ÖSYM tarafından YKS sınavı yapılmaktadır. ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre, YKS sınavının ilk oturumu olan TYT 26 Haziran’da yapılacak. İşte merak edilen haberin detayları…
Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi taban puanları 2021, yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayıları kaçtır?
ÖSYM YKS üniversite tercih kılavuzu için tıklayınız…
YKS sınavında kaç soru var, hangi konular olacak?
TYT sınavında 40 Temel Türkçe, 40 Matematik, 7 fizik, 7 kimya, 6 biyoloji, 5 din kültürü, 5 felsefe, 5 tarih ve 5 coğrafya sorusu sorulacak.
AYT' de 40 matematik, 40 fen bilimleri, 40 Türk Dili Edebiyatı-Sosyal Bilimler 1 ve 40 Sosyal Bilimleri 2 testi karşımıza çıkacak.
YDT sınavında ise 80 yabancı dil sorusu sorulacak.