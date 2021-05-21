Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi ‎ 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri

Mayıs ayının büyük bir çoğunluğunu bitirmek üzereyiz. Bu nedenle de eğitim ve öğretim döneminin sonuna yavaş yavaş gelmek üzereyiz. Yeni dönemde üniversitede öğrenim görecek lise son sınıf öğrencileri hedefledikleri üniversitelerin taban puanları ve kontenjan sayılarını merak etmekte. Azerbaycan üniversiteleri güncel taban puanları 2021. Peki, Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi taban puanı, en düşük yüzdelik, en yüksek yüzdelik ve kontenjan sayıları kaçtır?