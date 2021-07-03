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Azerbaycan, mayın haritaları karşılığında 15 kişiyi Ermenistan'a teslim etti
Dünya Azerbaycan, mayın haritaları karşılığında 15 kişiyi Ermenistan'a teslim etti
Dünya

Azerbaycan, mayın haritaları karşılığında 15 kişiyi Ermenistan'a teslim etti

​Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Fuzuli ve Zengilan bölgelerindeki mayın haritaları karşılığında 15 Ermenistan vatandaşını Erivan’a teslim ettiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-07-03 23:19:00 -
Azerbaycan, mayın haritaları karşılığında 15 kişiyi Ermenistan'a teslim etti

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"3 Temmuz 2021’de Rusya Federasyonu’nun girişimiyle Ermenistan, işgal sırasında Fuzuli ve Zengilan bölgelerinde kurulan yaklaşık 92 bin tanksavar ve anti-personel mayınının haritalarını sundu. Azerbaycan tarafı, insani bir adım olarak mahkeme kararıyla hapis cezasına çaptırılan ve tayin edilen ceza süresinin sona erdiği Ermeni asıllı 15 kişiyi Ermenistan’a teslim etti" 

 

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