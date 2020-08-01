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Aktüel

Azerbaycan Lübnan'da kurban eti dağıttı

Yeniakit Publisher
2020-08-01 23:25:09 -
Azerbaycan Lübnan'da kurban eti dağıttı

İSTANBUL (AA) - Azerbaycan Lübnan'ın güneyi ve kuzeyindeki birçok bölgede kurban eti dağıttı.

Azerbaycan'ın Beyrut Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Kurban Bayramı münasebetiyle Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye, Encer kasabaları ile kuzeyindeki Türkmen köyleri olan Akkar ile Aydamon'da kurban kesimi ve dağıtımı yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Bütün dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Lübnan'da yaşanan sıkıntılara bir nebze de olsa yardımcı olabilmek maksadıyla Kurban Bayramı vesilesiyle ülkenin güney ve kuzeyinde kurban kesimi yapılarak ihtiyaç sahiplerine dağıtılmıştır." ifadelerine yer verildi.



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