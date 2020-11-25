Azerbaycan işgalden kurtarılan şehirleri yeniden kuracak

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kelbecer'ın işgalden kurtuluşu için millete yaptığı konuşmada, tarihi Azerbaycan toprağı Kelbecer'ın ülkenin en büyük vilayetlerinden biri olduğunu belirtti.

Kelbecer'deki kilise ve camilerin Azerbaycan'ın tarihi zenginliği olduğunu vurgulayan Aliyev, buradaki kiliselerin Kafkas Arnavutluk devleti dönemine ait olduğunu, "sahte Ermeni tarihçilerin" bu tapınakları kendilerine ait gibi göstermeye çalıştıklarını kaydetti.

Aliyev, bölgedeki Hıristiyan tapınaklarından duydukları endişeyi dile getiren bazı Batılı çevrelerin Ağdam, Şuşa, Zangilan, Jabrail ve Fuzuli vilayetlerinde yıkılan camilere bakmalarını tavsiye ederek, "Bu camiler ya yıkıldı ya da domuz ahırı olarak kullanıldı. Bu endişeye neden olmadı mı? Kimse konuyu yıllardır gündeme getirmedi. Bu konuyu uluslararası toplantılarda ve yabancı meslektaşlarımla temaslarda birçok kez gündeme getirdim. Neden kimse endişelenmedi? Bu konuda uluslararası bir heyet göndermek isteyen var mı? Azerbaycan halkı bu sorulara cevap istiyor. Cevabı biliyoruz. Bizi suçlamak isteyenler önce aynaya baksın. "ifadelerini kullandı.

Kelbecer bölgesinin büyüleyici bir doğaya ve zengin kültürel mirasa sahip olduğunu belirten Aliyev, Ermenilerin içinden geçen nehirlerin yönünü değiştirerek Azerbaycan'a karşı çevre terörü yürüttüklerini kaydetti.

Aliyev, "Ermenistan terörist bir devlettir ve bu terörün pek çok belirtisi vardır. Tarihi anıtlarımızın yok edilmesi, sivil halka karşı soykırım, ormanların kesilmesi, nehirlerimizin akışının değiştirilmesi bunlardan bazılarıdır" dedi.

Kelbecer'ın geniş ormanlık alanlara sahip olduğunu belirten Aliyev, "Düşman bu ormanları kesti, yağmaladı ve sattı. Son zamanlarda yaptıkları çirkin şeylere bakın. Çevre felaketi yaratmak için ormanları yakıyorlar. Ağaçları götürüyorlar. Ermenistan'da onları satacak,Kelbecer'lilerin evlerine girdiler ve orada yaşadılar, okulları yaktılar, alamadıkları hayvanları öldürdüler, bakın ne vahşilerle karşı karşıya olduğumuzu görün. Bizim zaferimiz sadece Ermeni devletine karşı bir zafer değil Ermeni faşizmini yok ettik, şeklinde konuştu.

İşgalden kurtulan tüm bölgeleri yeniden inşa edeceklerini vurgulayan Aliyev, şunları söyledi:

"Kelbecer'i yeniden kuracağız. Hayat oraya geri dönecek. Kelbecer'de tarım, özellikle hayvancılık gelişecek. Orada geniş meralarımız var. Kelbecer zengin doğal kaynaklara sahip. Düşman bu kaynakları acımasızca kullandı. Sovyet'te popüler olan İstusu maden suyu bir dönem Kelbecer'de üretilliyordu. " Şimdi İstisu tekrar kontrolümüz altında. Ora eskiden büyük bir tatil merkeziydi. Düşman her yeri yok etti. Hepsini tekrar yapacağız. Düşman, Kelbecer'de de kaçak yerleşim gerçekleştirdi. Ermenistan'dan ve yabancı ülkelerden insanlar yasadışı bir şekilde oraya yerleştirildi. Bu Cenevre Sözleşmesine aykırıdır. Ona göre bu bir savaş suçudur. Düşmanı tüm savaş suçlarından, tüm yıkımlarından sorumlu tutacağız. Kurtarılan tüm şehirleri ve bölgeleri canlandıracağız. Bu bölgelerin yeniden inşası için büyük planlarımız var. " dedi.