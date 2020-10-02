Azerbaycan ilerliyor Ermeni uyduruyor...

300 PKK’lı teröristin Ermeni saflarına katılımıyla sivillere saldırılar düzenleyen Ermenistan, 5’inci gününü geride bırakan çatışmalar boyunca Türkiye ve Azerbaycan aleyhine kamuoyuna yalan bilgiler servis ediyor. PKK’nın Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatları sürecindeki yalanlarının aynısını üreten PKK/Ermeni ittifakının SİHA’ları Türkiyeli uzmanların kullandığı, Suriye’den Azerbaycan kuvvetlerine asker taşındığı ve Türkiye’nin sınır ihlali yaparak Ermeni savaş uçağını vurduğu iddialarının tümü yalan çıktı.

Yalana dolandılar

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, “Dronlar dahil, Türk silahlarını kullanan Türk askeri uzmanlarının olduğunu” öne sürdü. Başkan Erdoğan ise iddialara verdiği karşılıkta, “Türkiye burada mı? Türk askeri burada var mı? Bunu söyleyenler Koalisyon Güçleri ile Suriye’de cirit atanlardır” dedi.

Sahada acziyet yaşayan Ermenistan ve Karabağ’daki işgal yönetimi, ayrıca Türkiye’nin mücahitleri seferber edip Azerbaycan’a gönderdiği yalanının arkasına saklanıyor.

Pkk da potada

Söz konusu yalan daha sonra PKK/PYD tarafından da ortaya atıldı. Terör örgütünün uzantısı “Afrin İnsan Hakları Kuruluşu” adlı çakma oluşum, Afrin’den 4 bin “militan”ın Dağlık Karabağ’a intikal ettiğini iddia etti. PKK’lı AİHK, bu gruptan 81 kişinin çatışmalarda öldürüldüğünü uydurdu. Ancak tüm Afrin’lilerin kahramanca topraklarında PYD’li teröristlere karşı nöbet tuttuğu belirlendi.

Bakü yönetimi de tüm iddialarını yalanladı.

Uçuramadılar

Son olarak Türkiye’nin F-16 uçağıyla sınırdan 60 kilometre içeri girerek Ermenistan’a ait SU-24 savaş uçağını düşürdüğü yalanı ortaya atıldı. Ermeni cephesinin iddiasına göre, Ermenistan topraklarında bulunan ve ülkenin hava sahasını koruyan SU-25 savaş uçağı, Türkiye’ye ait F-16 savaş uçağı tarafından vuruldu. Ancak ortaya çıkan görüntüler, Ermeni pilotlarının savaş uçağını dağa sapladığını kendilerinin de paraşütle canını kurtardığını gösterdi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Türkiye, Ermeni uçağını vurdu’ iddiaları doğru değil” dedi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev de, Ermenistan’a ait uçağın dağa çarparak imha olduğunu duyurarak, “Ermenistan, vatandaşlarına doğru bilgi vermiyor” ifadeleriyle yalanı boşa çıkardı.

Tanıdık yalanlar

Benzer yalanları Türkiye’nin operasyonlarında sosyal medyada dolaşıma sokan PKK/PYD’liler, 2014’de ödüllü foto muhabiri Abd Doumany tarafından Duma’da bir hastanede çekilen iki yaralı çocuk fotoğrafını “Afrin’de soykırım” başlığıyla yaymış, İdlib’de Rusların hava bombardımanı sırasında elinde hayatını kaybetmiş bir bebeği tutan adamın fotoğrafını Barış Pınarı Harekatı sırasında çekilmiş gibi çarpıtmış, benzer yüzlerce yalanla sosyal medyayı dezenformasyon bombardımanına tutmuştu.