Azerbaycan hukuk gücünü kullanıyor

Göksel Çağlav Ankara

Dağlık Karabağ’ın Azerbaycan toprağı olduğunun altını çizen Azerbaycanlı İşadamları Derneği kurucusu ve avukat Arzuman Azafli, Yeni Akit’e yaptığı özel açıklamalarda, şunları dile getirdi:

Meşru müdafaa

“Azerbaycan devleti sadece kendi topraklarındaki işgalci gücü etkisiz hale getirmek, toprak bütünlüğünü ve sivil halkın güvenliğini sağlamak için savaşa girmek durumunda kalmıştır. Devam eden savaşlar uluslararası hukukun da kabul ettiği üzere Azerbaycan topraklarındadır. Buradan anlaşılacağı üzere Azerbaycan kendi topraklarındaki bölücü terörist grupları temizlemeye yönelik çatışmalar yapmakta olup bu çatışmalarda ölen Ermeni askerlerinin Azerbaycan topraklarında ne işi olduğunun sorgulanması gerekmektedir. Dağlık Karabağ hukuken Azerbaycan’a bağlı olup Azerbaycan toprağıdır. BM Antlaşmasının 51. maddesinde düzenlenen ve ortak güvenlik sisteminin bir parçası olan meşru müdafaa hakkını kullanıyor.

Türkiye’ye minnet

Ermenistan bu madde hükmüne açıkça aykırı davranarak Azerbaycan’ın toprak bütünlüğüne karşı güç kullanmaktadır. Biz Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik bu saldırılarını kınıyor, Azerbaycan’a meşru müdafaasında destek olan Türkiye Cumhuriyeti ve Türk halkına derin minnettarlığımızı sunuyoruz. Azerbaycan’a ait son bir karış toprak kalmayana kadar uluslararası hukuktan kaynaklanan haklar, Türkiye’nin de desteği ile sonuna kadar kullanılacaktır.”