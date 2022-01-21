Azerbaycan halkının üzüntü ve şeref günü

Yeni Akit Ankara

1990 yılı ocak ayının 19’dan 20’sine geçen gece saat 23:30’da hiçbir uyarı yapılmadan başkent Bakü’ye saldırarak sivil halka karşı cinayet işlemiş Sovyet Silahlı Kuvvetlerince 147 vatandaş katledildi, 638 kişi yaralandı, 841 kişi nedensiz tutuklandı, yüzlerce insana işkence yapıldı. O günlerde Bakü’de yapılan katliamlar ve yağmalanmalar ülkenin birçok bölgelerinde de görüldü. Katledilenler arasında Azerbaycan Türkleri dışında 6 Rus, 3 Yahudi, 3 Tatar, çocuklar, yaşlılar ve kadınlar vardı…

Amaç Ermenilerin Karabağ’ı işgaline direnişi önlemekti!

Sovyet İmparatorluğunca hazırlanmış bu amansız işgal olayının önemli amacı – Azerbaycan halkının ulusal bağımsızlık ruhunun boğulması ve Ermenistan parlamentosunun aynı yılın 9 Ocağında Dağlık Karabağ’ı kendi sınırları içine alma kararına karşı Bakü’de düzenlenen toplu ayaklanmaları bastırılmasıydı. Ülkede görülen kaos ve anarşiden, yönetimdekilerin acemiliğinden kaynaklanmış bu olayların ertesi günü Azerbaycan’ın Moskova Temsilciliğinde basın toplantısı düzenleyen Haydar Aliyev Bakü’de yapılan bu katliamı keskin dille kötüleyerek, silahsız sivil halka karşı yapılan bu terörü insan haklarına ve özgürlüklerine, demokratik değerlere karşı yönelik eylem olarak adlandırdı.

Kanlı saldırı Azerbaycan halkını kenetlendirdi

Tam 32 yıl önce yapılmış bu kanlı trajedi yaşından, mesleğine, siyasi konumuna bakmaksızın bütün Azerbaycan halkını yumruk gibi birleştirdi. Bu birlik tüm politik, yasal, insani sınırları aşan vandalizm eylemine Azerbaycan’a sokulmuş Sovyet ordularınca yapılan askeri politik cinayete karşı çıkmanın, eski Sovyet İmparatorluğuna güvensizlik ve nefret duygusunun göstergesiydi... Yıllar geçti, Azerbaycan Halkı yeniden birleşti, yeniden bir hedefe vuran demir yumruğa dönüştü. Bu, 44 günlük Vatan Savaşında kazanılan muhteşem Zafer sevincinin, halkın devletine, ordusuna, muzaffer Başkomutanına sonsuz güven ve sevgi birliğiydi!

Yüz binlerce insan şehitliklere akın ediyor

32 yıl süresince her yıl 20 Ocak’ta yüz binlerce insan ziyaretgaha dönüşmüş Şehitler Hiyabanını ziyaret etmekte, hürriyet, bağımsızlık, toprak bütünlüğü uğruna can veren şehitleri saygı ve rahmetle anmaktadır.