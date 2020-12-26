Azerbaycan, fazla askeri terhis ediyor

Münübe Yılmaz

Azeri basınında yer alan habere göre Cumhurbaşkanı Aliyev’in 28 Eylül 2020 tarih ve 2280 sayılı kararnamesine göre silah altına alınan askerler, 25 Aralık 2020 - 15 Nisan 2021 tarihleri arasında askerlik için çağrılan askeri personel kademeli olarak terhis edilecek.

Aliyev’in kararı sonrası binlerce Azeri asker dünden itibaren karla kaplı Dağlık Karabağ bölgesinden Azerbaycan’daki kışlalara döndü. Askerlere burada maaşları verildiği ve ardından terhis edildiğine dair görüntüler de sosyal medyada yer aldı.