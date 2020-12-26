  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Azerbaycan, fazla askeri terhis ediyor
Dünya

Azerbaycan, fazla askeri terhis ediyor

Karabağ savaşının Azerbaycan zaferiyle sona ermesinin ardından Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, dün kısmi seferberlikle silah altına alınan askerlerin terhis edilmesi için kararname imzaladı.

Yeniakit Publisher
2020-12-26 10:06:00 -
Azerbaycan, fazla askeri terhis ediyor

 Münübe Yılmaz 

Azeri basınında yer alan habere göre Cumhurbaşkanı Aliyev’in 28 Eylül 2020 tarih ve 2280 sayılı kararnamesine göre silah altına alınan askerler, 25 Aralık 2020 - 15 Nisan 2021 tarihleri arasında askerlik için çağrılan askeri personel kademeli olarak terhis edilecek.

Aliyev’in kararı sonrası binlerce Azeri asker dünden itibaren karla kaplı Dağlık Karabağ bölgesinden Azerbaycan’daki kışlalara döndü. Askerlere burada maaşları verildiği ve ardından terhis edildiğine dair görüntüler de sosyal medyada yer aldı.


Yeni Akit Gazetesi
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP'li Hristiyan genç gerçeği anladı! Erdoğan itirafı ile lince uğradı
Gündem

CHP'li Hristiyan genç gerçeği anladı! Erdoğan itirafı ile lince uğradı

Hristiyan dinine mensup Burak Bayırlı adlı genç, gerçekleri görüp CHP'yi eleştirerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mücadelesini övün..
Türkiye'nin hamleleri Fransa'yı salladı: Bölgede büyük bir güç haline geldiler
Gündem

Türkiye'nin hamleleri Fransa'yı salladı: Bölgede büyük bir güç haline geldiler

Türkiye'nin son 20 yılda Mağrib ülkeleriyle pek çok alanda ilişkilerini geliştirmesi Fransız medyasında gündem oldu. Türkiye'nin askeri faal..
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan 'Maraş' açıklaması
Dünya

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan 'Maraş' açıklaması

Kıbrıs'ta ve Doğu Akdeniz'de şartların değiştiğini söyleyen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Artık Maraş'a a..
Satılık 2017 model Volkswagen Golf
Satılık 2017 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay