  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

Azerbaycan Ermenistan'a haddini bildirdi! Mevziler ve araçlar vuruldu

Azerbaycan, Ermenistan'a ait askeri mevzileri ve araçları yok etti. 20’den fazla askeri personel etkisiz hale getirildi.

Yeniakit Publisher
2020-07-13 22:39:00 - 2020-07-13 22:46:14

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan’a ait askeri hedeflerin vurulduğu bildirildi. Bakanlık, açılan ateş sonucunda Ermenistan’a ait istihbarat birimine ait radar istasyonu, askeri araçların, tankların, zırhlı personel taşıyıcıların ve tabur karargahının vurularak yok edildiğini açıkladı.

Savunma Bakanlığı, ayrıca 20’den fazla askeri personelin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Saldırıya ilişkin görüntüleri servis eden bakanlık yetkilileri, Ermenistan’ın kayıplarını gizleyerek, halkı aldatmaya devam ettiğini vurguladı.

4 Azeri asker şehit olmuştu

Dün çıkan çatışmada, Azerbaycan ordusundan biri üsteğmen 4 asker şehit olmuş, 4 asker yaralanmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Linea
Satılık 2016 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı