Azerbaycan-Ermenistan sınır hattında gerilim had safhada! Ermeni askerin o anları gündem oldu
Azerbaycan'a ait bir haber kanalı tarafından servis edilen görüntüler gündeme bomba gibi düştü. Görüntülerde, Ermeni bir askerin cephe hattından ağlayarak kaçtığı görülüyor.
Ermenistan, Azerbaycan’a ait cephe hattındaki birlikleri hedef alarak ateşkesi bozdu.
Sabah saatlerinde yapılan saldırılara kardeş ülke Azerbaycan’dan jet bir yanıt geldi.
Azerbaycan Ordusu, Ermenistan’a ait 12 uçaksavar füzenin imha edildiğini kamuoyu ile paylaştı.
İşgal altındaki bazı köyler Ermenistan’dan geri alınırken Azerbaycan, düşman mevzilerine saldırılarını arttırdı.
Ağlayarak kaçtı
Sosyal medyada yayılan bir görüntü ise çok konuşulanlar arasına girdi.
Şedevr+ isimli Azeri kuruluş tarafından servis edilen görüntülerde, Ermeni olduğu iddia edilen askerin cephe hattından ağlayarak kaçtığı görülüyor.
Azerbaycan Askeri Komutanlığı, işgal altındaki Ağdere bölgesindeki Ermeni askerlerine ‘teslim olmaları’ yönünde çağrı yaparken büyük bir Ermeni birliğin teslim olduğu iddia edildi.