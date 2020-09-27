  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Azerbaycan-Ermenistan sınır hattında gerilim had safhada! Ermeni askerin o anları gündem oldu
Dünya

Azerbaycan-Ermenistan sınır hattında gerilim had safhada! Ermeni askerin o anları gündem oldu

Azerbaycan'a ait bir haber kanalı tarafından servis edilen görüntüler gündeme bomba gibi düştü. Görüntülerde, Ermeni bir askerin cephe hattından ağlayarak kaçtığı görülüyor.

Yeniakit Publisher
2020-09-27 17:05:00 -

Ermenistan, Azerbaycan’a ait cephe hattındaki birlikleri hedef alarak ateşkesi bozdu.

Sabah saatlerinde yapılan saldırılara kardeş ülke Azerbaycan’dan jet bir yanıt geldi.

Azerbaycan Ordusu, Ermenistan’a ait 12 uçaksavar füzenin imha edildiğini kamuoyu ile paylaştı.

İşgal altındaki bazı köyler Ermenistan’dan geri alınırken Azerbaycan, düşman mevzilerine saldırılarını arttırdı.

Ağlayarak kaçtı

Sosyal medyada yayılan bir görüntü ise çok konuşulanlar arasına girdi.

Şedevr+ isimli Azeri kuruluş tarafından servis edilen görüntülerde, Ermeni olduğu iddia edilen askerin cephe hattından ağlayarak kaçtığı görülüyor.

Azerbaycan Askeri Komutanlığı, işgal altındaki Ağdere bölgesindeki Ermeni askerlerine ‘teslim olmaları’ yönünde çağrı yaparken büyük bir Ermeni birliğin teslim olduğu iddia edildi.

Bölgeden ilk görüntüler servis edildi! Ermenistan şoka uğradı
Bölgeden ilk görüntüler servis edildi! Ermenistan şoka uğradı

Gündem

Bölgeden ilk görüntüler servis edildi! Ermenistan şoka uğradı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türk gazeteciler, Ermenistan saldırısında ölümden döndü! İşte o anlar
Gündem

Türk gazeteciler, Ermenistan saldırısında ölümden döndü! İşte o anlar

Azerbaycan'a saldıran Ermenistan güçleri, sivil yerleşim yerlerinin yanında basın mensuplarının bulunduğu alanı da hedef aldı. Anadolu Ajans..
Uğur Işılak'ın 'Ermenistan' paylaşımı olay oldu
Gündem

Uğur Işılak'ın 'Ermenistan' paylaşımı olay oldu

Sanatçı Uğur Işılak'ın sosyal medyada paylaşımı ilgi gördü. Işılak, 'Kayıtsız, şartsız Azerbaycan’ın yanındayız’ dedi...
Çapa'da saldırıya uğrayan sağlık çalışanından üzen haber
Yerel

Çapa'da saldırıya uğrayan sağlık çalışanından üzen haber

İstanbul, Çapa Tıp Fakültesi'nde hasta yakınlarının saldırısına uğrayan Rıfat Babayiğit, bir gözünün görme yetisini kaybettiğini açıkladı...
Satılık 2015 model Volkswagen Jetta
Satılık 2015 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı