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Dünya Azerbaycan-Ermenistan sınır hattı karıştı! Rusya doğruladı: Öldüler
Dünya

Azerbaycan-Ermenistan sınır hattı karıştı! Rusya doğruladı: Öldüler

Azerbaycan-Ermenistan sınır hattında yaşanan çatışmalarda Erivan tarafından bazı askerlerin öldüğü bildirildi. Rus tarafı iddiaları doğruladı.

Yeniakit Publisher
2021-07-28 10:13:00 -
Azerbaycan-Ermenistan sınır hattı karıştı! Rusya doğruladı: Öldüler

Azerbaycan-Ermenistan sınır hattında yaşanan çatışmanın bilançosu açıklandı. 

44 gün Dağlık Karabağ savaşının ardından işgal altında tuttuğu topraklardan çekilen Ermenistan, bir kez daha Azerbaycan'ı kışkırtıyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan askerlerinin Kelbecer'deki mevzilere ateş açtığını duyurdu. Yerel saatle 00.50'de saldırıda iki Azerbaycan askeri yaralandı.

Azerbaycan ordusunun misillemede bulunmasıyla Ermenistan ordusu kayıplar verdi.

Yerel kaynaklar, üç askerin öldüğünü bildiriyor.

Bölgede bulunan Rus medyası da ölen askerleri doğruladı.

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